Ministrul Fondurilor Europene: "Vom realoca in jur de 300 de milioane de euro pentru plata personalului implicat in campania de vaccinare si pentru centrele suplimentare"

"Vom realoca din bani europeni dati anul trecut pe alte urgente (...). Vom realoca in jur de 300 de milioane de euro pentru plata personalului implicat in campania de vaccinare si pentru centrele suplimentare. Deci, practic, disputa aceeaeste inchisa, se va plati din fonduri europene.Suntem in discutie cu Ministerul Sanatatii pentru a elabora niste standarde de cost pentru aceste centre suplimentare. Este o discutie deschisa, pentru ca nu avem precedent, sunt situatii diferite cu aceste centre - unele tin de primarii, altele tin de directii judetene, altele de alte institutii - dar vom gasi solutii pentru a ajunge banii cat mai rapid la autoritatile implicate", a precizat Ghinea.El a adaugat ca suma mentionata este o estimare globala din acest moment, bani care vor fi alocati personalului si centrelor de vaccinare."Este o estimare globala pe care o avem in acest moment si pentru plata personal si pentru centre, pentru ca nimeni nu stie in acest moment cat va costa exact, este o discutie in desfasurare, nimeni nu stie exact cati oameni vor fi implicati, pentru ca trecem de la 200 si ceva de centre la 900. Nu stim in momentul asta cati oameni vor fi implicati in vaccinare si nici cate vor fi efectiv deschise.Noi punem la dispozitie aceasta linie de credit pentru a putea sa tragem din ea banii, dar nu este o suma finala, este o estimare pe care o avem impreuna cu Ministerul Sanatatii", a afirmat ministrul.Cristian Ghinea s-a vaccinat la Spitalul Militar din Capitala alaturi de membrii Cabinetului.