Cristian Ghinea acuză „operațiune politică” pe avertizările meteo: „Hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la București”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 13:39
Cristian Ghinea, parlamentar USR - FOTO Facebook /Cristian Ghinea

Senatorul USR Cristian Ghinea a spus, într-o postare pe Facebook intitulată „Cod Roșu de Gigel Viteazu”, că avertizările meteo din ultimele zile ar fi fost instrumentalizate politic pentru a promova o anumită figură din zona PSDPNL.

Cristian Ghinea susține că, potrivit aplicațiilor meteo „serioase”, furtuna ar fi trebuit să se calmeze, însă „statul profund” ar fi decis menținerea alertei pentru a genera vizibilitate actualului primar general interimar Stelian Bujduveanu, care ar putea fi susținut într-o eventuală candidatură de aripa Thuma anti-Bolojan din PNL.

„Cod Roşu de Gigel Viteazu - Adevărul e că aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de "hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti".

Şi i-au presat pe toți din stat pe decizie, cu sloganul: îți asumi tu dacă totuşi e rău?

Aşa că băiatul cu freză fixă de îl vor PSD şi aripa Thuma anti-Bolojan din PNL primar a fost aseară la toate televiziunile USL pe post de Gigel Viteazu. Acum a dispărut”, a scris Critian Ghinea.

Parlamentarul a încheiat postarea cu o ironie la adresa coaliției de guvernare: „Când se apucă USL de strategii complexe...

PS

Știu că pare absurd, dar e adevărat, de asta au stat copiii acasă. Eu nu vorbesc fără info, remember că aici ați citit prima dată de multe aberații USL, când pe TV-uri rula tot regimul hibrid full speed”.

