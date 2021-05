Cristian Ghinea, despre companiile de stat: O gaura neagra. Trebuie sa devina o sursa de venituri la buget

"La companiile de stat din nou o recomandare de tara recurenta: companiile de stat din Romania sunt o gaura neagra si trebuie sa devina o sursa de venituri la buget , o sursa de mandat public. Daca are rost sa tinem o companie de stat pentru ca are o misiune publica atunci facem explicit aceasta misiune - sau sa le inchidem pe acelea care nu mai au niciun fel de rost. Nu exista o entitate a statului roman care sa se ocupe centralizat de aceasta problema si vom crea aceasta entitate la SGG. Pornisem oarecum o discutie cu OECD (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) ca parte a candidaturii Romaniei la OECD sa operationalizam o asemenea entitate. Acum am pus-o si in PNRR. Asta inseamna ca aceasta entitate va trebui sa primeasca planul de restructurare, va trebui sa faca audituri pe fiecare companie de stat si sa propuna impreuna cu ministerul care detine acea companie un plan referitor la acea companie: fie o restructurezi, fie o lasi asa cum este daca este performanta, fie ca o inchizi daca nu are nicio misiune publica", a mentionat Ghinea, la o dezbatere pe tema PNRR, organizata de Expert Forum."In 2016 am trecut prin Parlament acea lege care stabiliza Ordonanta 109, acea ordonanta care facea numiri meritocratice la companiile de stat. In 2016, cand eram la Guvern, am muncit sa o trecem prin Parlament", a mai spus Cristian Ghinea.Acesta a subliniat ca, in 2017, PSD ALDE au venit cu "o lista lunga de exceptii la aceasta politica", in sensul ca anumite companii nu trebuie profesionalizate. "Ne-am angajat acum sa scoate aceasta exceptie, sa se aplice acea lege tuturor companiilor de stat", a punctat ministrul Investitiilor.Potrivit unui comunicat la Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), Romania a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind noua reforme majore care vor fi incluse in PNRR, in urma discutiilor de la Bruxelles dintre cele doua parti.Premierul Florin Citu si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au avut saptamana aceasta intalniri la Bruxelles cu oficiali ai Comisiei Europene, inclusiv cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen