Cristian Ghinea lauda PNRR: Doar doua tari vor folosi toti banii - Romania si Italia

Ghinea a prezentat, joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta dupa sedinta de Guvern, obiectivele majore ale vizitei la Bruxelles."Au fost trei obiective majore ale vizitei la Bruxelles. Unu sa clarificam si sa avem reformele importante cu Comisia Europeana, sa stabilim faptul ca Romania va cere toate cele 29,2 miliarde de euro si sa stabilim componentele cele mai avansate si ce mai este de facut la componentele unde mai este inca de lucru", a transmis Ghinea.El a mentionat ca PNRR este un instrument de reforme si fara realizarea acestora planul nu va trece. Ghinea a dat cateva exemple de reforme care vor fi realizate in cadrul PNRR-ul: reforma pensiilor, o reforma la companiile de stat unde va fi realizat un audit, legea salarizarii in sectorul public, realizarea unui sistem de evaluare a functionarilor publici, indeplinirea obiectivelor din MCV si realizarea unei strategii anticoruptie, un sistem de descurajare a utilizarii masinilor vechi si de incurajare a celor electrice.Ghinea a anuntat ca Romania va trage toate cele 29,2 miliarde de euro care ii revin prin PNRR, precizand ca doar tara noastra si Italia vor folosi toate imprumuturile din mecanismul de rezilienta."Al doilea obiectiv al vizitei, sa stabilim foarte clar ca vom trage toate cele 29,2 miliarde. Sunt doar doua tari in Uniunea Europeana care vor folosi toate imprumuturile din mecanismul de rezilienta: Romania si Italia. Ba chiar un detaliu important de la italieni, jumatate din imprumutul lor merge spre finantarea unor proiecte deja existente. Deci, de fapt, suntem cam singura tara si tot nenorocul face ca suntem si singura tara din Europa care se afla in procedura de excedent bugetar. Asta face greu sa ne fie greu sa tragem imprumuturile fara sa venim cu niste angajamente clare de crestere a veniturilor altfel aceste imprumuturi vor atarna in balanta deficitului bugetar", a explicat ministrul Fondurilor Europene.El a precizat ca a fost o sugestie a Comisie Europene ca Romania sa nu depuna acum cererile de imprumut, respinsa de tara noastra."Nu va ascund faptul ca o fost o sugestie, daca nu chiar recomandare din partea Comisiei, sa nu tragem imprumuturile, sa nu depunem acum cererile pentru imprumut. Am respins aceasta sugestie si am fost foarte clari ca Romania va depune la 31 mai cereri si proiecte si reforme pentru toate cele 29,2 miliarde", a mentionat Cristian Ghinea.Ministrul Fondurilor Europene a trecut in revista o parte din investitiile care vor fi realizate prin PNRR."Am negociat cu Banca Europeana de Investitii si cu Fondul European de Investitii, suntem pregatiti sa semnam un acord cu BEI si FEI imediat ce PNRR este aprobat si aceasta injectie de capital in economia privata prin PNRR inseamna o garantie de portofoliu pentru solvabilitate de 400 de milioane de euro", a explicat ministrul.El a mentionat ca sume importante vor fi acordate pentru digitalizare si pentru listarea la Bursa."Vor fi granturi pentru digitalizare de 200 de milioane de euro, administrate de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei si o masura de sprijin pentru listarea la Bursa. (...) Va fi un instrument de 35 de milioane de euro dedicat pentru asistenta tehnica pentru companii care vor sa se listeze la Bursa de Valori de la Bucuresti pe care o vom gestiona impreuna cu Bursa de la Bucuresti", a transmis Cristian Ghinea.El a mai anuntat ca pentru Educatie e alocata suma de 3,7 miliarde de euro, bani din care vor fi realizate 10.000 de laboratoare, vor fi cumparate 2.000 de microbuze "verzi", peste 80.000 de sali de clasa vor fi dotate cu mobilier, iar 50 de scoli "verzi" vor fi construite.De asemenea, Sanatatea va primi 2,5 miliarde de euro prin PNRR, bani cu care vor fi construite sau dotate 200 de centre comunitare, trei mii de cabinete de medici de familie si vor fi construite si renovate spitale. Totodata, pentru impaduriri si combaterea taierilor ilegale Romania va primi 1,4 miliarde de euro.Ghinea a mai anuntat realizarea unei reforme a modului de taxare a transportului."Gandim o reforma a modului de taxare a transportului, de a incuraja transportul pe cai ferate, de a taxa in mod real gradul in care sunt utilizate drumurile publice, se va trece de la o rovinieta fixa la un sistem de taxare in care fiecare plateste in functie de volumul de marfa. In primii doi ani vor fi instalate sisteme digitalizare de urmarire a marfurilor in Romania urmand ca apoi sa ne permita sa facem pasul tehnic de taxare", a explicat ministrul Fondurilor Europene.