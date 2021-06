Cristian Ghinea, despre Marcel Ciolacu: "S-a vazut pe hol cu un comisar european si aduce iar vesti catastrofale legate de PNRR. A vorbit prin semne, ca nu stie boaba de limbi straine"

"Ciolacu s-a vazut pe hol cu un comisar european si aduce iar vesti catastrofale legate de PNRR. A vorbit prin semne, ca nu stie boaba de limbi straine. Procesul de evaluare a PNRR merge bine. Daca Ciolacu ar avea un dram de onoare ar raspunde la pariul public lansat de mine: discutam cu demisiile pe masa. Restul e gargara", a scris Ghinea pe Facebook Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat vineri seara, dupa o intalnire cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, ca "PNRR este foarte departe de a fi aprobat de Comisia Europeana in perioada urmatoare". "Nu e nimic "wow"! Nu e nimic "fantastic"", a afirmat Ciolacu, sustinand ca "este doar un alt esec al actualei guvernari".In 11 iunie, Ghinea i-a propus liderului PSD Marcel Ciolacu, dupa obiectiile Comisiei Europene fata de PNRR si dupa criticile dure ale liderului social-democrat, ca, daca PNRR nu va fi aprobat, el sa demisioneze de la minister , iar daca va fi aprobat, cel care demisioneaza sa fie Marcel Ciolacu, care sa se retraga de la conducerea partidului, termernul fiind 30 septembrie. In replica, Ciolacu a afirmat ca "Ghinea n-a convins pe nimeni cu inteligenta sa, dar i-a zapacit pe toti cu tampeniile sale" si l-a numit "un dezastru" si un "un ministru zero".