Cristian Ghinea „i-a predat” lui Florin Cîțu Ministerul Fondurilor Europene. „Faptul că el preia interimatul este foarte bine, are echipa cu care poate să continue”

Ghinea a spus că prim-ministrul a fost de acord , menţionând că, dacă mai sunt întrebări de la Comisia Europeană pe acest subiect, atunci oamenii din minister ştiu să răspundă."În dialogul meu cu domnul prim-ministru Florin Cîţu am stabilit mai multe detalii despre ce se va întâmpla în perioada următoare. Am stabilit oamenii-cheie din echipa de PNRR care ar trebui să rămână, i-am propus continuitate, a acceptat, îi ştie şi domnia sa pentru că a lucrat şi el cu ei şi atunci nu ar trebui să se întâmple nimic. Practic, dacă mai sunt întrebări de ultimă oră de la Comisia Europeană ştiu oamenii de aici să răspundă. Oricum, îl consultăm pe premier pentru aceste detalii. Deci faptul că el preia interimatul este foarte bine, are echipa cu care poate să continue, dar nu cred că se mai poate întâmpla nimic pe acest subiect decât vestea bună că va fi aprobat”, a afirmat Cristian Ghinea.Întrebat dacă România mai poate retrage sau modifica PNRR, el a răspuns: "Teoretic se poate modifica sau retrage, dar am fi complet idioţi să facem asta, mai ales că nu este un PNRR al meu, este un PNRR al întregii coaliţii, a fost îndelung discutat şi cu primul ministru, şi cu vicepremierii şi cu ceilalţi miniştrii. Toate echipele din toate ministerele au lucrat la acest plan de ţară şi am fi complet absurzi să mai schimbăm ceva”.