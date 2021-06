Cristian Ghinea, pariu pe tema PNRR cu "demisia pe masa" pentru Ciolacu : "Marcele, aceasta comedie politica poate fi usor rezolvata"

Mesajul lui Ghinea pentru Ciolacu: Hai sa discutam cu demisia pe masa

Citu: PNRR nu a fost respins, nu a fost retrimis

Avalansa de critici din partea Comisiei Europene

"Daca PNRR nu va fi aprobat de catre Comisia Europeana, eu imi dau demisia. Daca va fi aprobat de catre Comisie, tu iti dai demisia din functia de presedinte PSD", l-a provocat Ghinea pe Ciolacu.Reactia lui Cristian Ghinea vine dupa ce joi seara, 10 iunie, liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca Comisia Europeana "pur si simplu a pulverizat PNRR. Am spus de la inceput ca banii au destinatie catre firmele de consultanta politica ale lor. Am adus documente cu cine a creat acest PNRR, sunt companii straine (...) Cred ca le-a sarit pixul din mana la Comisie cand au citit aceste gogomanii! Unde e Romania educata a lui Iohannis? E facuta praf, o rusine", a declarat liderul PSD intr-o emisiune la Antena 3."PSD anunta din nou ca PNRR a fost respins. Este a patra oara cand PSD lanseaza acest fake news. La fiecare dialog cu Comisia, PSD are un atac de panica trucat. E cazul sa se linisteasca.Dar, ca sa scapam de emotii, fac o propunere lui Marcel Ciolacu. Marcele, eu zic ca PNRR va fi aprobat de catre Comisia Europeana. Anunti a patra oara ca a fost deja respins (inainte de evaluare). Aceasta comedie politica poate fi usor rezolvata. Iti propun urmatorul pariu:Daca PNRR nu va fi aprobat de catre Comisia Europeana, eu imi dau demisia. Daca va fi aprobat de catre Comisie, tu iti dai demisia din functia de presedinte PSD", a transmis Cristian Ghinea intr-un comunicat de presa.Ministrul a raspuns apoi si la observatiile venite din partea Comisiei Europene privind PNRR. Ghinea a explicat ca este vorba de un exercitiu complex de estimare a costurilor si ca Comisia Europeana are intrebari. Potrivit ministrului, toate nelamuririle Comisiei vor fi lamurite intr-o serie de intalniri"Am spus in mai multe randuri ca PNRR este un exercitiu unic pentru ca toate detaliile trebuie stabilite inainte de incepere - spre deosebire de fondurile europene clasice, unde se decid doar alocarile inainte si proiectele concrete se fac ulterior.Este un exercitiu complex de estimare ex-ante a costurilor pentru sute de investitii. Un exercitiu facut pentru prima data si de Comisie si de statele membre. Tabele cu multe pagini de solicitare de clarificare au fost trimise catre toate statele membre. La fel vor fi intrebari pentru analizele de mediu si pentru etichetarea cheltuielilor de mediu/digital. La fel cum au mai fost cereri de clarificare, pe care le-am rezolvat.In aceasta saptamana au avut loc intalniri sectoriale MIPE - ministere de linie - Comisia Europeana unde s-a trecut prin aceste tabele. Unele intrebari au fost lamurite pe loc, altele urmeaza sa o facem.La toate proiectele mari depuse la Comisie din fondurile de coeziune (de peste 50 de milioane de euro) exista sute de intrebari de la Comisie, pe care MIPE si aplicantii care au depus proiectul le lamuresc. Face parte din treaba obisnuita a acestui minister Cum ne-am putea imagina ca la un program de tara de 29,2 miliarde de euro nu apar cereri de clarificare?", a mai afirmat Ghinea.Un raspuns pentru Florin Ciolacu l-a avut si premierul Florin Citu , care, vineri dimineata, a transmis scurt pe Facebook ca PNRR nu a fost n ici respins si nici retrimis la Comisia Europeana.Planul National de Redresare si Rezilienta trimis de Romania la Bruxelles a primit zeci de observatii din partea Comisiei Europene, care a transmis, joi, 10 august, critici referitoare la faptul ca nu sunt justificate costurile, ca lipsesc metodologiile de calcul si ca au fost furnizate informatii neclare legate de proiecte.Cele mai multe critici se refera la faptul ca nu sunt justificate costurile, ca unele sunt supraestimate, ca lipsesc metodologiile de calcul si ca au fost furnizate informatii neclare legate de proiecte.Potrivit sursei citate, in ceea ce priveste Sistemul de management al apei, una dintre critici vizeaza faptul ca valorile asumate pentru tinte sunt, in general, mai mici decat rezultatul calculelorLa alte investitii se precizeaza ca nu sunt furnizate punctele de referinta si metodologia de cost.In ceea ce priveste Transportul sustenabil, Comisia Europeana mentioneaza ca pe anumite proiecte de transport feroviar nu este clar daca standardele de costuri includ TVA sau nu si nu sunt clare explicatiile furnizate despre modernizarea a 30 de locomotive.In ceea ce priveste Fondul pentru Valul Renovarii nu este clar cum se obtine costul total de 1 miliard de euro, intrucat exista neconcordante intre informatiiIn legatura cu Fondul local pentru tranzitia verde si digitala, CE mentioneaza ca justificarea costurilor este insuficienta sau lipseste.Si la proiectul Romania Educata exista critici, una dintre acestea vizand faptul ca Guvernul trebuie sa explice fiecare investitie, nu grupate.Documentul a fost discutat joi la Bruxelles cu reprezentantii Comisiei Europene. Surse apropiate discutiilor au precizat ca aceasta este o evaluare de etapa, expertii europeni cerand detalii ca parte a procesului de evaluare si trimitere de clarificari.Astfel de sesiuni de evaluare se fac cu toate statele aplicante, Comisia cerand frecvent clarificari si procedand la negociere in privinta costurilor.Comisia Europeana urmeaza sa dea saptamana viitoare unda verde primelor planuri de relansare economica nationale fnantate de catre Uniunea Europeana (UE) impotriva consecintelor economice ale pandemiei covid-19, a anuntat marti presedinta CE Ursula von der Leyen , citata de AFP.