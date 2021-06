PSD a depus motiunea impotriva ministrului Cristian Ghinea. "De la ministrul zero al Fondurilor Europene din guvernul Ciolos la ministrul zero virgula in guvernul Citu"

"Ce blestem pe aceasta tara ca tocmai cel care a ingropat fondurile europene in 2016 sa aiba in pix miliardele de euro promise de Iohannis, pe care sa le faca praf!Absorbtia curenta este la pamant, Planul National de Redresare si Rezilienta este un dezastru, iar programele din Cadrul Financiar 2021-2027 nu exista nici pe hartie.In fiecare zi, Romania pierde bani multi din cauza incompetentei ministrului Ghinea", se arata in textul motiunii simple.Social-democratii critica absorbtia fondurilor europene in mandatul lui Ghinea,"La acest moment, ministrul Ghinea a reusit contraperformanta sa atraga doar 0,2 miliarde de euro pe programele de coeziune desi Romania trebuie sa aiba in conturi de 16 ori!!! mai mult, respectiv 3,5 miliarde de euro, din absorbtia curenta, a anului 2021, aferenta exercitiului financiar 2014-2020.Jalnica evolutie! De la ministrul zero al Fondurilor Europene din guvernul Ciolos, la ministrul zero virgula, in guvernul Citu. Atat s-a putut!Ce napasta pe romani si pe tara sa aiba in functia de ministru al Fondurilor Europene un astfel de diletant incompetent", mai transmite PSD.Reprezentantii PSD critica, in motiunea simpla, si PNRR-ul depus la Bruxelle."Planul depus de Bruxelles de actuala Putere este un plan care distruge Romania pentru urmatorii 5 ani.Atat mediul economic, cat si cel academic sau civic au criticat acest plan. Este poate pentru prima data in istorie cand un program national este criticat de intreaga societate, iar Guvernul sfideaza pe toata lumea si depune un document care distruge si nu dezvolta.PNRR-ul, care trebuia sa dezvolte Romania si sa determine cresterea nivelului de trai al romanilor, a fost confiscat pentru interesele pur economice ale unor grupuri clientelare ale guvernarii.Ministru Ghinea a recunoscut nonsalant ca nu a citit tot planul, pe care l-a trimis la Bruxelles dupa ce l-a tinut la secret. Nici macar nu a fost interesat ce depune, in afara de paginile in care a prevazut alocari impresionante pentru firmele de casa sau pentru administratiile conduse de reprezentantii actualei puteri.Practic, Romania va imprumuta 15 miliarde de euro doar pentru a hrani prietenii, firmele de consultanta si membrii de partid care vor vota in congresele PNL si USR . Dezvoltarea Romaniei, reducerea decalajelor, cresterea nivelului de trai al romanilor, educatia, sanatatea, infrastructura, agricultura si firmele romanesti mai pot astepta. (...)In schimb, romanii se aleg cu cresterea varstei de pensionare, inghetarea veniturilor - salarii, pensii, alocatii. Pe scurt cu austeritate! Adica saracie! ", se mai arata in text.Social-democratii incheie motiunea spunand ca "ministrul Ghinea a demonstrat, din pacate, ca isi poate depasi chiar si contraperformanta din 2016: a ajuns astazi de la ZERO la abis absolut".