Cristian Ghinea: Sunt siderat de inocenţa mimată a lui Rareş Bogdan. Marcel Boloş a făcut un PNRR care nu ar fi fost luat niciodată în serios de CE

Într-o intervenție făcută sâmbătă, 17 iulie, Ghinea a declarat că Boloş a făcut un PNRR care nu ar fi fost luat niciodată în serios de CE, iar ideea că PNL a făcut vreo favoare lăsând nişte ministere la USRPLUS e o fudulie profund jignitoare.”Sunt siderat de inocenţa mimată a lui Rareş Bogdan. Marcel Boloş a făcut un PNRR care nu ar fi fost luat niciodată în serios de CE: cu 9% verde şi 4% digital (faţă de 37% şi 20% cât prevede regulamentul). În general vorbind, te poţi pretinde profesionist dacă citeşti regulamentele pe care trebuie să le aplici.Faptul că sunt elegant cu partenerii de coaliţie şi mă abţin să comentez ce am preluat, văd că nu e nici înţeles, nici apreciat. Şi încă ceva: campania interna din PNL e una, dar ideea asta că PNL ne-a făcut vreo favoare lăsând nişte ministere la USR PLUS e o fudulie profund jignitoare. Domnule Rareş Bogdan: USR PLUS conduce ministere importante pentru că avem voturi reale în spate. Şi o facem bine. Să te tot plângi pe subiect e ca în bancul cu impotentul care spune că măcar atârnă frumos”, afirmă Cristian Ghinea într-o postare pe Facebook El precizează că a muncit cu toţi colegii din guvern , inclusiv din PNL, cu prim- ministrul, enorm în aceste luni.”Avem un PNRR echilibrat între priorităţile tuturor partenerilor, acceptat de Comisie. Mai e puţin. Avem de condus o ţară. Cer responsabilitate în declaraţii - sunt multe voci care vor să nu reuşim, dar adulţii din cameră reuşesc să livreze”, conchide ministrul Investiţiilor europene.Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan a criticat, sâmbătă, în conferinţa de alegeri a PNL Bihor, faptul că PNL nu deţine portofoliul Fondurilor Europene, el arătând că cel mai bun titular pentru funcţia de ministru ar fi fost Marcel Boloş.„Dacă Marcel Boloş era ministrul Fondurilor Europene, sau Investiţiilor, sau cu Dumnezeu, că îi tot schimbă numele, vă asigur că eram în cele 14 state care semnau PNRR-ul şi încasam până la sfârşitul lui august banii! Aşa, îl semnăm prin septembrie”, a afirmat Bogdan.