Cine sunt cei doi liberali care au votat "pentru" la motiunea depusa impotriva ministrului Ghinea. Disciplina de partid nu a functionat la PNL

Desi Partidul National Liberal ( PNL ) a anuntat, prin vocea presedintelui Ludovic Orban , ca va vota impotriva motiunii simple depusa de PSD doi liberali au votat "pentru" . Este vorba despre deputatii Gabriela Horga si Bacanu Cristian Tudor.Precizam ca motiunea a fost respinsa, marti, de plenul Camerei Deputatilor, cu 143 voturi "pentru", 171 "impotriva" si o abtinere.In motiunea "Cristian Ghinea, de la zero la abis", social-democratii i-au reprosat ministrului ca blocheaza absorbtia de fonduri pentru autoritatile locale, ca "indatoreaza" tara cu 15 miliarde de euro prin PNRR si ca banii luati prin planul de redresare sunt "doar pentru a hrani prietenii, firmele de consultanta si membrii de partid care vor vota in congresele PNL si USR ."Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a declarat in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea de luni, ca textul motiunii este un "fake news"."Am citit textul motiunii, este un banc prost. Am tot zis ca ar fi bine sa discutam pe bune, serios, asezat. Vad si azi aici ca nu am cu cine. Domnul Ciolacu, sa nu publicati pe Facebook textul motiunii ca va suspenda contul pentru fake news", a spus Ghinea in Parlament.De cealalta parte, prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat in timpul dezbaterilor pe Cristian Ghinea ca a folosit PNRR pentru a da o lovitura de miliarde."Ati ajuns sa fiti un fel de Clotilde Armand cu barba si burta. Faceti pariuri publice la televizor pe miliardele europene. Texte intregi din PNRR sunt luate cu copy-paste. Doar asta stie sa faca domnul Ghinea. A facut asta ani de zile. Ati folosit PNRR, alaturi de domnul Barna, sa dati o lovitura de miliarde. Nu este vorba despre dezvoltarea Romaniei, e vorba despre dezvoltarea dinastiei consultantilor. Produce doar tone de hartie, dar gata sa pape 2 miliarde de euro pentru redresare", a spus Grindeanu.Important de precizat este ca astfel de motiuni nu produc efecte in sensul in care Guvernul ar fi obligat prin reprezentantii sai sa faca o remaniere , astfel incat ministrul vizat de o astfel de motiune sa fie inlocuit.Astfel ca, si daca motiunea simpla anuntata de PSD era adoptata, premierul Florin Citu nu era obligat sa-l demita, astfel ca ministrul Cristian Ghinea putea face parte in continuare din Cabinetul sau.