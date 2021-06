Ghinea, amenintare pentru PSD: Prin PNRR vom reforma companiile de stat; o sa va blochez de la furt si de la risipa pe unde va prind VIDEO

"Haideti sa vorbim despre ce va doare cu adevarat. Vad ca sunteti foarte suparati pe Planul National de Redresare si Rezilienta. Adevarul este ca dupa ce PNRR reuseste - si va reusi, dupa ce PNRR reuseste, partidul saraciei, partidul subdezvoltarii, partidul coruptiei, adica PSD nu-si va mai gasi locul si menirea in Romania pentru ca PNRR inseamna ca vom repara Romania dupa ce ati stricat voi. PNRR inseamna opusul a ceea ce face PSD in Romania atunci cand apuca sa guverneze", a declarat, in Plenul Camerei Deputatilor, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, la dezbaterea motiunii simple impotriva sa.Acesta a enumerat "opt motive pentru care PSD fuge de PNRR ca dracu' de tamaie"."Hai sa luam pe rand cele opt motive pentru care PSD fuge de PNRR ca dracu de tamaie. 1. Functionarii. Unde este domnul Ciolacu? Vad ca a plecat. Domnul Ciolacu statea aici la tribuna asta acum cativa ani si se falea cu Codul Administrativ. Ne explica cum veti schimba, voi PSD-ul, tara asta cu Codul Administrativ. Ce ati facut cu asta? Nimic. Ati pus acolo un proiect pilot, de pilda, examen national pentru functionarii publici. Este in lege , dar nu ati fost capabili sa-l implementati. V-a dat Dragnea peste degete. Vom face noi un examen national pentru toti functionarii publici pe baza meritocratica. Servesti statul roman daca esti capabil sa treci acest examen. Distributia pe post se face din aceasta categorie, nu se vor mai truca examene pe post. PSD fuge de acest examen pentru ca inseamna moartea pilelor, isi pierde reteaua clientelara din administratie. Nu veti mai putea sa bagati politruci in ministere si administratie. Ghinion", a spus Ghinea.Al doilea motiv mentionat de ministrul Investitiilor se refera la reformarea companiilor de stat, auditarea acestora si scoaterea unor pachete minoritare de actiuni pe Bursa."Doi. Hai ca asta e si mai tare. Companiile de stat, praf le-ati facut. Prin PNRR vom reforma companiile de stat. Nu vor mai fi vacile voastre de muls. Le vom audita, le vom reforma, vom scoate pachete minoritare de actiuni pe Bursa, astfel incat sa intoarcem aceasta avutie la poporul roman, nu la ventuzele PSD", a mentionat Cristian Ghinea. Acesta a adaugat faptul ca prin PNRR va fi refacut sistemul SUMAL si va fi urmarita cu mijloace digitale toata masa lemnoasa care se taie din paduri. Potrivit ministrului, prin PNRR vor aparea 45.000 de hectare de padure noi in Romania."Trei. Asta e si mai tare: Padurile - un alt motiv de nervi pentru PSD. In 2016 am pus pe picioare radarul padurilor. Pentru prima oara dupa Revolutie am oprit jaful, am oprit furtul de lemn, dar a fost doar temporar pentru ca a venit la putere PSD cu Ciolacu, cu Grindeanu, cu Tudose si celelalte slugi ale lui Dragnea. Care a fost primul lucru pe care l-ati facut in 2017? Ati distrus sistemul de urmarire a furtului de lemn pentru ca mafia lemnului si PSD sunt mana in mana. Prin PNRR vom reface sistemul SUMAL. Prin PNRR vom urmari cu mijloace digitale toata masa lemnoasa care se taie din paduri. Taiem accesul mafiei la paduri. Domnule George Simion , am vazut pe Facebook ca va luptati cu mafia padurilor. Din pacate, doar pe Facebook va luptati, ca vad ca semnati motiunea alaturi de mafia lemnului. Sa va fie rusine. Pentru prima data in istoria Romaniei vom avea un program national pentru impaduriri. 45.000 de hectare de padure noi vor aparea in Romania prin PNRR", a mai spus Cristian Ghinea.Totodata, ministrul Investitiilor a subliniat ca "al patrulea motiv pentru care PSD fuge de PNRR ca "dracu' de tamaie" il reprezinta digitalizarea in administratie."Cum a facut PSD digitalizarea: in 2016 am gasit la Guvern o capusa care folosea licitatiile pentru digitalizare ca pe un fel de bancomat personal. Cand avea nevoie de bani pentru partid Sebastian Ghita , il mai stiti pe Sebastian Ghita? Sebastian Ghita mai comanda o licitatie trucata. Cum facem noi digitalizarea: Vom face un program guvernamental, vom lega toate institutiile intre ele, astfel incat cetatenii sa nu mai care informatii pe hartie de la o institutie la alta. Vom organiza licitatii internationale pentru aceasta infrastructura - si cand zic licitatii internationale, nu ma refer la refugiatul politic Sebi Ghita", a mai spus Ghinea.Acesta a adaugat ca 8,5 milioane de romani vor avea carte electronica de identitate platita din PNRR, care va include si semnatura digitala. "Practic, din PNRR vom face cu adevarat saltul in epoca digitala", a explicat ministrul."Cinci. Asta e si mai tare: spitale, domnule! Da, spitale vom face prin PNRR, spitale cu termen clar de finalizare, cu livrabile. Ati promis domnule Ciolacu opt spitale regionale. Unul nu ati fost in stare macar sa-l incepeti cat ati fost la guvernare. Ati livrat doar cea mai scumpa macheta din lume. Pacat ca nu este doamna Firea aici. As fi vrut sa o salut. Doamnei Firea i-a luat patru ani sa scrie un proiect de termoficare la Bucuresti. Patru ani sa scrieti un proiect de 230 de milioane de euro. Ati primit zeci de cereri de clarificare de la Comisie. Vreti sa le publicam? Vreti sa facem un show penibil din acest dialog tehnic? Patru ani v-a luat ca sa scrieti cum vreti sa reparati niste tevi. La spitale ati lasat o macheta intr-un hol. Asta este nivelul PSD in ce priveste fondurile europene", a mai spus Ghinea.Al saselea motiv mentionat se refera la educatie, precizand ca va fi lansat prin PNRR cel mai mare program national pentru reducerea abandonului scolar, dar si burse punte pentru ca copiii saraci de la tara care nu au bani sa mearga la liceu in alta localitate."Sase. Educatie. Va declarati un Partid Social Democrat. Ati guvernat atata timp si nu ati facut nimic, dar nimic pentru copiii saraci ai Romaniei. Suntem tara din Uniunea Europeana cu cel mai mare abandon scolar si ar trebui sa va fie rusine pentru asta. Lansam prin PNRR cel mai mare program national pentru reducerea abandonului scolar. Jumatate de miliard de euro. Lansam prin PNRR bursele punte pentru copiii saraci de la tara, care nu au bani, sa mearga la liceu in alta localitate, sa primeasca aceste burse punte, bani reali pentru copii reali aflati in dificultate. Ce proiecte de fonduri europene a gandit PSD cand a fost la guvernare? Le dadeati sepci de zeci de milioane de euro pe care le faceati inainte de campania electorala. V-am blocat asta in 2016, sunt foarte mandru si nu-mi cer scuze pentru asta. O sa va blochez de la furt si de la risipa pe unde va prind", a adaugat ministrul.Cristian Ghinea a mai spus, de asemenea, ca prin PNRR se vor investi 7,6 miliarde euro in transportul din Romania."Sapte. Autostrazi. Hai sa vorbim de autostrazi. Investim prin PNRR 7,6 miliarde euro in transportul din Romania. Nu exista nevoie mai mare pe care sa o resimta toti romanii. Prin PNRR vom avea 434 de km de autostrazi noi. Isi doreste PSD autostrazi? Hai sa vedem ce spune Vasile Dincu. Domnule Ciolacu, fiti atenti, ca-l stiti, l-ati angajat pe post de Agamita Dandanache la PSD. (....) Ce a spus Vasile Dincu acum cateva zile. Citez: Este o incercare gresita. Am pus prea multi bani la autostrazi. Repet, citez din Agamita Vasile Dincu: Am pus prea multi bani la autostrazi. Spuneti asta oamenilor din Moldova. Da, asta am facut. Am pus multi bani la autostrazi si am negociat cu Comisia Europeana. Vom face A7 din PNRR, vom incepe A8 din PNRR. PSD trebuie sa spuna romanilor daca sunt de acord cu faptul ca sunt de acord cu faptul ca am pus multi bani de autostrazi in PNRR.Ministrul Investitiilor a mai spus, totodata, ca a prevazut in plan un sistem foarte strict de monitorizare si preventie a fraudelor."Al optulea motiv si poate cel mai important pentru care PSD fuge de PNRR ca dracu de tamaie. Am prevazut in plan un sistem foarte, foarte strict de monitorizare si preventie a fraudelor. Asta este, ghinion pentru PSD. Nu veti putea spagui, nu veti putea fura banii din PNRR. Poate ati uitat, de la 1 iunie a inceput sa functioneze Parchetul European. Da, si parchetul european, alaturi de DNA, alaturi de ANI va fi implicat in urmarirea banilor. Doamna Kovesi sa va pazeasca. Hai, aplauze pentru doamna Kovesi. Avem o romanca la sefia unei institutii europene. Ati alungat-o din tara si ati dat din nou de dracu. Si apropo, domnule Ciolacu, tinem pariul, da? Demisia pe masa, eu imi dau demisia daca Comisia Europeana nu aproba PNRR. Astept sa faceti un gest de onoare si dumneavoastra, sa va dati demisia daca PNRR este aprobat. Doamnelor si domnilor, PNRR este singurul proiect de tara real al Romaniei. Are reforme, are proiecte, are investitii propuse si are bani. As fi vrut si am facut tot ce a depins de mine sa avem un proiect national consensual. Dar constat azi inca o data ca nu am cu cine. PSD nu intelege nimic din fondurile europene. Vom face reforme, vom face investitii. Aceasta coalitie merge mai departe si aceasta coalitie va face Romania bine", a mai spus Cristian Ghinea.Plenul Camerei Deputatilor s-a intrunit, luni, pentru a dezbate motiunea simpla a PSD impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, votul urmand sa fie dat marti.