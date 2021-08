Ghinea, despre PNDL 3: „Vine statul în mărinimia lui, cu pixul lui Dragnea şi zice: îţi dau ţie, îţi dau ţie”. Liderul UDMR: „Cred că Ghinea era cam obosit”

„Cred că Ghinea era cam obosit cand a spus asta”

Ghinea a declarat, marţi seară, la Digi 24, că a apărut informaţia că PNDL 3 a fost aprobat în coaliţie, dar acest lucru nu s-a întâmplat , nici măcar nu s-a discutat acest subiect."În cazul PNDL, în sine a fost şi o problemă de cum am fost trataţi noi, cei din USR -PLUS. S-a dat pe surse, se guvernează pe surse, s-a dat pe surse de la coaliţie că ar fi fost o agreere în coaliţie a PNDL 3 sau a programului de investiţii Anghel Saligny, ceea ce nu e factual adevărat. A fost un fel de anunţ. Ştiţi, o să propunem. Reprezentanţii noştri au spus o să vedem şi o să avem o opinie. (...) A durat două minute acest balet o să propunem, ai noştri au spus, bine, propuneţi şi vedem, după care peste două ore apărea în presă marele program Anghel Saligny aprobat de coaliţie. Am fost puşi în faţa unui fapt împlinit şi nu aveam altă reacţie normală la cap decât să spunem: staţi puţin, hai să discutăm”, a explicat Cristian Ghinea.El a susţinut că prin acest program statul vine "cu pixul lui Dragnea" şi împarte banii după cum doreşte."De ce nu lăsăm mai mulţi bani primarilor? Pentru că pe de o parte statul central ia bani care ar putea foarte bine să rămână la primari, primarii nu au bani să îşi facă bugetele de investiţii şi apoi vine statul în mărinimia lui, cu pixul lui Dragnea care acum se plimbă de la unul la altul, şi zice îţi dau ţie, îţi dau ţie. Atunci USR -PLUS a zis nu putem să aprobăm ce criticam acum trei ani, că suntem nebuni. (...) De asta e atât de sexy această chestie. Pentru că fiecare poate să zică la primari: votaţi-mă pe mine şi să îţi dau bani. Or, noi vrem garanţii că nu se întâmplă asta, vrem garanţii că va fi şi cofinanţare locală la acest program”, a afirmat Ghinea.El a menţionat că, atunci când USR-PLUS are câte o propunere, este respinsă pe motiv că nu sunt bani, dar pentru PNDL s-au găsit fonduri."La câte propuneri are USR-PLUS spun nu sunt bani, dar când e vorba de Anghel Saligny PNDL 3 sunt bani, brusc s-au găsit 50 de miliarde de lei în buget. De unde? Că nu am văzut această perspectivă bugetară”, a transmis Ghinea.În replică, președintele UDMR Kelemen Hunor , a apreciat că Ghinea nu înțelege nevoia acestui program pentru investiții locale și a apreciat că ministrul era cam obosit când a pomenit de pixul lui Dragnea.„Cred că Ghinea era cam obosit cand a spus asta. Adică pixul cui se plimbă? Colegii din PNL au venit cu propuneri de bun simț. Să pui la îndoială necesitatea investițiilor la nivel local este cam mult. Noi am spus de la început ca va exista un nou proiect de dezvoltare locală. Am căutat o personalitate pentru a da un nume cu greutate (referire la Anghel Saligny – n.red). Să vorbim de cifre brutale. Situația este dezastruoasă în România și am spus că trebuie să îmbunătățim condițiile de trai. Sunt 13 miliarde de euro lispă pentru investiții locale, se vede asta în studiul stabilit de BERD . (…) 57% de unități administrativ teritoriale (UAT) nu au sistem de canalizare, 29% nu au apă. Nu poți lăsa aceste comunități la acest nivel. Nu mai spun de gaaze. 70% din UAT-uri nu au acces la gaz. Nu se poate să spunem că merge și așa. Sigur, vom încerca să nu suprapunem investiții, iar asta înseamă o transparență totală (…) Dar nu plimbă nimeni niciun pix. Fiecare ministru are o responsabilitate, pe noi nimeni nu poat să ne acuze că am luat decizii pd parti-pris-uri”, a spus Kelemen Hunor.