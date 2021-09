Cristian Ghinea, fostul ministru al Fondurilor Europene: "De astăzi, viața mea alături de PNRR continuă într-o nouă formă"

Cristian Ghinea, fostul ministru al Fondurilor Europene, considerat artizanul PNRR al României, lucru pe care l-a recunoscut public inclusiv premierul Florin Cîțu, a transmis într-o lungă postare pe pagina personală de Facebook ce înseamnă aprobarea Planului de Redreasare și Reziliență pentru țara noastră.

Cristina Ghinea spune că va crea o organizație dedicată care să monitorizeze și să asiste implementarea PNRR.

"Care să faciliteze legătura între analiza de policy și decidenți și să faciliteze dialogul între stakeholderi, partide și Parlament. Vom lucra cu fapte și informații, fără patimă politică. Vom urmări jaloanele din PNRR și vom veni cu propuneri despre cum ar trebui să arate viitoarea lege ca să respecte textul negociat cu Comisia. Vom fi aici să depunem mărturii dacă vom fi întrebați și să strigăm dacă nu vom fi întrebați, dar vedem că lucrurile nu se mișcă.

Am de gând să-mi dedic energia acestei organizații. Va fi o organizație politică? Doar prin persoana mea. Care am încercat și voi continua să nu politizez PNRR-ul. Am început să contactez mediul de afaceri, experți, oameni care au lucrat la PNRR și nu mai sunt acolo pentru a organiza acest network de suport.

Voi încerca să fim corecți și echilibrați, scopul nu e conflictul politic ci compromisul pe policy (exact așa cum am lucrat PNRR într-un guvern fracturat pe linii politice - de unde eram apreciat pentru asta ajung să fiu înjurat pentru asta și suspectat de conspirații", a scris Cristian Ghinea.

Fostul ministru a mai spus că PNRR-ul României este printre cele mai bune din Europa.

Am spus la început de iunie că va fi aprobat în septembrie, pe un calendar de negocieri agreat cu Comisia. Am spus că e un plan bun și, mai important, adaptat situației din România. Ar fi fost ușor să îl închidem mai devreme, dar când vrei să acoperi nevoi istorice (autostrăzi, canalizare în localități mici, refaceri păduri) povestea e mai complicată și mai bine negociezi acum pentru prioritățile tale care înseamnă reformele nefăcute de 30 de ani.

Deși avem cele mai mari alocări pentru autostrăzi sau pentru investiții ce implică gaz natural (rețele de distribuție și sisteme de încălzire), am reușit să alocăm 41% din Plan pentru tranziția verde (peste nivelul minim de 37% și mai mult decât a alocat Spania, Italia, Portugalia sau Grecia) și 21% pentru tranziția digitală (peste 20% nivelul minim, într-o țară care nu are neapărat o problemă cu broadband-ul). Deci cumva am reușit să împăcăm și Green Deal-ul, și Europa Digitală, și România reală cu nevoile ei mai speciale.

Acum câteva ore, în brief informal cu presa europeană, echipa tehnică a Comisiei a spus că România are un plan bun și echilibrat. Este al 20-lea plan aprobat, deci nu ultimul, așa cum din păcate s-a vehiculat din rațiuni de calcule politice cinice. După noi, săptămâna viitoare vor fi aprobate planurile Estoniei, Finlandei și Suediei, țări cu administrație publică mult peste nivelul României", a mai precizat Ghinea.