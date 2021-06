Ghinea sustine ca PNRR nu a fost respins: "Comunicarea cu Comisia Europeana va continua pana in septembrie"

"PNRR nu a fost respins, a cincea, a sasea oara. In fiecare saptamana este o stire ca este respins. Nu a fost respins, abia incepe procesul de evaluare oficiala. Nu sunt primele schimburi de observatie, am tot avut", declarat, vineri seara, la Digi 24, Cristian Ghinea. Ministrul a precizat ca procesul de comunicare cu Comisia Europeana va continua pana in septembrie.Intrebat daca este responsabil de PNRR, Ghinea a precizat: "Sunt coordonatorul PNRR, intreg Guvernul este responsabil. Stiti cum este, cand e vorba sa dai vesti bune, toti ministrii se inchesuie (...) cand e vora despre critici, ramane ministrul coordonator sa explice. Este parte din functia de coordonator si mi-o asum".In legatura cu criticile pe care i le-a adus Marcel Colacu, Ghinea a declarat: "Putem sa discutam la infint. Este a patra oara cand Marcel Ciolacu personal spune ca PNRR a fost respins (...) Daca CE respinge PNRR, imi dau demisia. Daca CE aproba PNRR ar trebui sa-si dea el demisia, ca nu putem sa discutam la infinit, fara niciun fel de legatura cu ralitatea. Nu exista o decizie a CE pe PNRR, sunt cereri de clarificare. Vor urma multe alte astfel de discutii".Ghinea a afirmat ca astapta in continuare raspuns de la Marcel Ciolacu. "Eu astept un raspuns de la domnul Ciolacu, ca nu am primit. Domnul Ciolacu a raspuns cu noi invective, in loc sa raspunda concret. Hai sa discutam cu demisia pe masa , sa avem un mod de clarificare a acestei nebunii politice", a mai declarat Ghinea.Intre Marcel Ciolacu si Cristian Ghinea a existat, vineri, un schimb de replici, prin mesaje pe Facebook , referitor la PNRR.