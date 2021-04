Ministrul Cristian Ghinea: Planul National de Redresare si Rezilienta va fi depus la Comisia Europeana in 31 mai

"In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR", a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele Klaus Iohannis.Ghinea a precizat ca proiectele propuse de Romania nu au fost respinse de catre Comisia Europeana, acestea nefiind inca oficial depuse, ci doar discutate cu reprezentantii CE. " In afara de faptul ca PSD vrea sa puncteze la isterie nu este niciun motiv de ingrijorare in acest moment", a mai declarat Ghinea.Cristian Ghinea a fost intrebat daca cei de la Comisia Europeana au fost subiectivi atunci cand au respins unele proiecte. "Nimic nu a fost respins pentru ca nimic nu a fost depus oficial. Sunt discutii tehnice pe diverse componente. Din moment ce nu am depus... Am primit e-mailuri in care ne spune aici poate trebuie sa imbunatatiti, ce vreti sa faceti aici", a explicat ministrul Proiectelor Europene. Intrebat daca va merge la Comisia Europeana cu ministrii care au facut acele proiecte, Cristian Ghinea a raspuns: "Asta este o neintelegere. Toti ministrii sunt invitati sa participe, unii vin personal, altii trimit directorii sau secretarii de stat din ministere, este un proces de negociere la care ministrii isi sustin proiectele pentru ca ei le-au scris. (...) Nu s-au blocat negocierile nicaieri. Am spus ca nu aveam cum sa ii chem pe ei, au facut aceste negocieri si aceste prezentari. Prezentarile au fost facute de catre ministerele de linie".El a mai fost intrebat care au fost problemele in legatura cu proiectul legat de reteaua de gaze. E raspunsul destul de sceptic al Comisiei pe acea componenta . Acolo este propunere de a investi in extinderea infrastructurii de gaze, permitand amestecul cu hidrogen si intreabarea este in ce regiune a tarii vrem sa incepem asta versus propunerea Ministerului Energiei de a lansa coduri competitive la nivelul intregii tari, este o chestiune tehnica. In general Comisia nu prea agreeaza finantarea infrastructurii de combustibil fosil, este o diferenta de opinie care este si la irigatii. Nu e niciun fel de greseala, nu este matematica. Romania vrea sa investeasca in retele de gaze, ne asumam acest punct de vedere, Comsia este sceptica", a explicat ministrul.Ghinea a mai fost intrebat la ce se referea cand a spus ca sunt institutii care nu au colaborat atat de bine la realizarea PNRR si a raspuns: "Sa spunem ca au fost unii foarte viteji in a propune chestiuni si cand a fost vorba de partea tehnica de scrie efectiv, au disparut din peisaj".