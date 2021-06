Ciolacu anunta o motiune simpla impotriva ministrului Cristian Ghinea pe tema PNRR

"S-au imprumutat cu 15 miliarde de euro intr-un an si jumatate, se mai imprumuta 15 miliarde de euro acum in PNRR , dar avem 15 miliarde de euro pe exercitul financiar 2014-2020 neatrasi. Granturi, deci bani cadou de la Uniunea Europeana", a afirmat Marcel Ciolacu, joi seara, la B1 Tv. El a adaugat ca acesti bani mai sunt disponibili timp de doi ani . "In loc sa iasa ministrul Fondurilor sa spuna foarte clar ce se intampla cu acei bani pe care-i putem lua fara sa imprumutam, vine cu fise tehnice facute de companii private aflate in conflict direct", a sustinut el.Ciolacu a anuntat ca va fi depusa o motiune impotriva ministrului Cristian Ghinea. Categoric o sa venim acuma cu motiune simpla pe domnul Ghinea , e posibil sa nu treaca, dar vreau si eu sa vad si pe PNL -isti, si pe UDMR -isti si pe cei de la minoritatile nationale cum nu voteaza sa ramana in continuare un ministru care a facut asa ceva", a declarat liderul PSD.El a sustinut ca exista semnaturile pentru motiunea simpla si pentru cea de cenzura.