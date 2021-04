Motivele pentru care proiectul Romaniei pentru finantarea prin PNRR a fost trimis inapoi de Comisia Europeana. Prea multi bani la autostrazi, prea putina digitalizare

Una dintre obiectiile principale ale Comisiei Europene privind draftul PNRR este faptul ca Romania a cerut 3,5 miliarde de euro pentru irigatii, constatand ca proiectele se bazeaza pe o tehnologie depasita, din epoca Ceausescu, care ar avea un consum intensiv de energie.Vicepremierul Dan Barna a mai explicat ca oficialii europeni sunt de acord ca irigatiile reprezinta un subiect important, insa suma ceruta este prea mare si ca nu reprezinta o reforma care sa ajute la rezilienta post-COVID."In cadrul discutiilor si negocierilor avute in cadrul coalitiei cu cei trei parteneri, am cazut de acord asupra unei forme de propuneri a PNRR cu care colegul nostru Cristian Ghinea a fost la Bruxelles, a discutat acolo cu oficialii europeni, cu comisarii pe acest subiect. Unele dintre teme au fost acceptate. Despre alte teme, Comisia Europeana a spus: 'Cred ca va sunt necesare, dar nu va dam bani din PNRR pentru asta'. Noi avem trei miliarde pentru irigatii. Au zis ca nu este o reforma care ajuta la rezilienta dupa COVID, pentru ca acest instrument la nivel european a fost gandit ca statele sa se repuna pe picioare dupa criza COVID si unele teme sunt acceptate, alte teme... Nu e vorba ca nu ne dau bani deloc. La unele au zis ca e alocarea prea mare si sunt dispusi sa dea sume mai mici", a declarat Dan Barna.Un alt subiect asupra caruia Comisia Europeana si-a aratat dezacordul se refera la suma alocata (4,5 miliarde de euro) pe marile proiecte de infrastructura. De altfel, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a relatat in urma cu cateva zile ca nicio alta tara nu a cerut la fel de multi bani pentru constructia de autostrazi."Comisia crede ca este o alocare prea mare. Noi ne mentinem punctul de vedere ca este o alocare necesara, chiar daca este foarte mare, necesara pentru romani, pentru a incheia inelul de autostrazi, pentru a demara A7 catre Moldova si, posibil, si A8, legatura intre Moldova si Transilvania. Aici este un moment de negociere", a declarat Ghinea, intr-o interventie la Digi24.O alta hiba gasita de catre oficialii europeni in PNRR este proiectul in valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localitati la gaze naturale. "Acolo e un punct de vedere al Comisiei Europene care spune ca retelele care vor fi dezvoltate din PNRR - Romania nu poate sa arda etape, nu poate sa treca de la carbune si lemn la hidrogen, gazul e un combustibil de tranzitie", a explicat spus Barna.Concret, Comisia Europeana a precizat ca nu accepta proiecte poluante, aratand spre propunerea de instalare a centralelor pentru incalzirea prin gaz.In replica, ministrul Energiei Virgil Popescu a explicat intr-un interviu pentru Agrepres ca Romania produce indeajuns hidrogen astfel incat sa primeasca banii europeni. Liberalul a mentionat ca mai multi experti din ministerul Energiei vor merge zilele astea la Bruxelles pentru a arata ca Romania foloseste gaze mixte, inclusiv hidrogen verde si alte gaze neconventionale.Vicepremierul Dan Barna a notat faptul ca au fost si propuneri acceptate de catre Comisia Europeana, in special pe educatie, sanatate, sistem feroviar sau impaduriri."Au apreciat partea de educatie, partea de infrastructura de sanatate, partea de feroviar, partea de impaduriri. Sunt miliarde importante acolo si in ceea ce inseamna partea de impaduriri, si in ceea ce inseamna constructia de spitale, reforma in educatie si tot ceea ce inseamna infrastructura in educatie. Toate acestea sunt considerate de Comisie ca fiind suficient de mature si suficient de inchegate sa se gaseasca in forma finala", a relatat Barna.De-a lungul ultimelor saptamani, mai multi lideri din PSD au atacat in mod constant coalitia de guvernare si au cerut Executivului sa vina cu PNRR in Parlament pentru dezbateri. Dupa ce ministrul Cristian Ghinea a anuntat ca Guvernul va trimite forma finala a PNRR catre oficialii europeni pe 31 mai, la o luna distanta de termenul limita stabilit, social-democratii au cerut din nou organizarea unei dezbateri dupa Paste. Acestia isi doresc ca la eveniment sa participe reprezentantii Guvernului, parlamentari , asociatii administrative locale, reprezentanti ai patronatelor si sindicatelor, ONG -uri de profil si specialisti din mediul economic si academic."Curg marturisirile neputintei guvernamentale de elaborare a planului de relansare economica. Azi a fost randul lui Ludovic Orban sa admita esecul liberalo-pluserist, de data asta in obtinerea finantarii europene pentru programul de racordare a localitatilor romanesti la reteaua de gaze naturale. Contabilizam la pierderi si acest proiect de 600 de milioane, respins de Comisia Europeana. (...) Deci autostrazi nu, irigatii nu, gaze nu", afirma luni pe Facebook vicepresedintele PSD Mihai Tudose De notat este faptul ca oficialii europeni nu au respins PNRR, ci au oferit o expertiza in privinta negocierilor tehnice din proiect. Totodata, Romania nu a trimis versiunea finala a PNRR, ci o versiune intermediara, termenul limita fiind 30 aprilie. Pana la ora actuala, singura tara care a trimis versiunea finala a propriului proiect este Portugalia.Margrethe Vestager, vicepresedinte al Comisiei Europene, a scris marti, 27 aprilie, pe Twitter ca a avut o intalnire "constructiva" cu ministrul roman al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta, asigurand ca "au fost facute progrese"."O intalnire buna, constructiva cu ministrul roman Cristian Ghinea pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Au fost facute progrese, inca nu am finalizat, mai avem de lucru". Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea , a anuntat, dupa discutia cu presedintele Klaus Iohannis , ca se are in vedere depunerea Planului National de Redresare si Rezilienta in 31 mai.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca Planul National de Redresare si Rezilienta poate fi negociat "mai repede sau mai putin repede", dar in final el va fi implementat."Este o procedura complicata, fiindca niciodata pana acum nu a existat o astfel de forma de finantare si de intocmire a unor planuri nationale de revenire dintr-o criza grava. In acest sens fiecare isi pregateste un plan, Comisia impreuna cu Parlamentul au anumite ambitii legate de Europa verde, Europa digitala si aceste chestiuni se negociaza", a declarat Iohannis.El a spus ca aceste negocieri cu Comisia "nu sunt simple deloc", dar in final Romania va avea "un plan foarte bun", care va fi finantat si pus in practica.