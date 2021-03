Mai putini bani pentru Romania pentru Planul National de Redresare si Rezilienta. Documentul, prezentat in Parlament

Ministrul Ghinea sustine ca suma initiala de 30,5 miliarde de euro a fost redusa la 29,2 miliarde "in urma recalcularii Produsului Intern Brut in 2020 comparatie cu media europeana".Initial, din alocarea totala de 672,5 miliarde de euro pentru Mecanismul de Redresare si Rezilienta la nivelul UE, Romania beneficia de aproximativ 30,5 miliarde de euro, compuse din 13,8 miliarde de euro sub forma de granturi si 16,7 miliarde de euro sub forma de imprumuturi. Platile pentru proiectele care vor fi incluse in programele nationale de redresare si rezilienta trebuie facute pana in decembrie 2026, astfel si proiectele trebuie finalizate pana la acea data.Planul actual insumeaza 33 de componente grupate in sase piloni distincti, conform Regulamentului UE. De asemenea, sunt luate in calcul proiecte care depasesc suma de bani alocata Romaniei, in total de 135% din alocare, adica 40 de miliarde de euro, in urma unei decizii luate la nivel guvernamental. Urmeaza negocierea cu Comisia Europeana pe fiecare componenta in parte. "Acest proces va duce la scaderi sau cresteri de alocari si trebuie sa avem o marja de negociere", precizeaza ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene.