Acuzatii de hotie la votul motiunii simple impotriva lui Ghinea. PSD reclama un furt, desi voturile arata contrariul VIDEO

Cu toate astea, PSD sustine ca motiunea a fost adoptata, motivand ca voturile de pe tableta nu pot fi luate in considerare.Dupa afisarea votului, liderul deputatilor social-democrati Alfred Simonis a sustinut in plen ca motiunea de fapt a trecut."Motiunea simpla i mpotriva ministrului Ghinea a fost adoptata de plenul Camerei Deputatilor. Am sa va spun de ce. Potrivit articolului 129 din regulamentul Camerei, putem dezbate prin mijloacele electronice stric actele normative. Motiunea simpla nu este un act normativ.Rezultatul pe votul din sala ne arata o diferenta de peste 20 de voturi in favoarea adoptarii motiunii simple impotriva lui Cristian Ghinea. Nu puteti lua in calcul votul dat de pe tableta. Colegii dvs chiulangii trebuiau sa fie in sala sa-l sustina pe ministrul Ghinea", a afirmat Alfred Simonis in plenul Parlamentului.La microfon a venit apoi si copresedintele AUR George Simion , care, aplaudat de PSD, a afirmat la randul sau ca motiunea simpla a trecut. De cealalta parte, liberalii in frunte cu liderul deputatilor PNL Gabriel Andronache au explicat ca motiunea a fost respinsa"Ar fi bine sa va uitati ce inseamna vot prin mijloace electronice. Din perspectiva aceasta avem doua mondalitati de exprimare a votului. Vorbim despre votul cu cartela pe care l-ati exercitat si nu ati exercitat prin ridicare de mana. La acesta se adauga votul pe tableta. Singura situatie in care s-a votat strict pe tableta a fost in perioada de urgenta. Nu confundati perioada de urgenta cu situatia actuala. Votul consemnat de doamna presedinta de comisie este corect. Motiunea a fost respinsa. (...) La motiunea domnului Vlad Voiculescu s-a votat tot de pe tableta", a afirmat liberalul.La un moment dat, Alfred Simonis pare ca vrea sa vina peste Andronache la microfon si sa-l inlature.Dupa ce vicepresedintele Camerei Deputatilor Cristina Pruna a declarat sedinta inchisa cu motiunea respinsa, deputatii AUR si PSD au strigat in cor "hotii".