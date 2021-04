Cine ar putea fi urmatorul ministru demis de Florin Citu: "Ceea ce s-a intamplat cu Voiculescu a lasat urme adanci"

Ghinea ar putea fi demis

Liberalii sunt nemultumiti de Ghinea

Iohannis, despre PNRR: Nu-i ca la examenul de Bac, unde esti admis sau respins

Ciolacu: Iohannis minte din nou pentru Guvernul Sau

>. Fals! Iar nu sunteti pe faza si ati ramas in urma, domnule Iohannis. Va ajutam noi unde sa gasiti informatii solide si documente europene despre ce fac alte tari in timp ce Guvernul dvs doarme in bocanci.



Italia a depus PNRR AZI, asa cum a anuntat premierul Mario Draghi. Luati si cititi, domnule Iohannis. Mai mult, acum doua zile, premierul Draghi a prezentat Planul in Parlament. Asa cum se face!!!! https://www.governo.it/it



Franta si Germania au prezentat azi in comun si vor depune joi, de asemenea, planurile lor la Comisia Europeana. Luati si cititi, domnule Iohannis. Planul Frantei https://bit.ly/2Pq7ikk si Planul Germaniei https://bit.ly/2S8XqfZ



Spania a aprobat planul lor si il vor trimite, de asemenea, la Bruxelles in foarte scurt timp. Luati si cititi de la "socialistul" Pedro Sanchez, domnule Iohannis https://bit.ly/2R0Dlbc. Si planul Spaniei https://bit.ly/3gIW6dO



Numai Guvernul dvs, domnule Iohannis, s-a intors cu capul in traista de la Comisia Europeana. Chiar dvs ati promis ca PNRR va fi trimis pana pe 30 aprilie, iar acum o dati la intors ca un scolar prins cu temele nefacute.



Intelegeti ca nu puteti. Ca aveti un guvern incapabil. Intelegeti ca e nevoie de consultarea mediului de afaceri, a sindicatelor si a organizatiilor neguvernamentale pentru a reusi. Intelegeti ca toate tarile civilizate au prezentat acest Plan in Parlamentele nationale. Incetati sa NU mai fiti pe contrasensul Europei!", a scris Marcel Ciolacu marti pe Facebook.

Dan Jurcan, director de cercetare la Institutul Roman de Evaluare si Strategie (IRES), in exclusivitate pentru Ziare.com, a vorbit despre tensiunile dintre PNL si USRPLUS pe tema Programului National de Rezilienta si Redresare.Potrivit lui Jurcan, demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii "a lasat rani adanci in cadrul USRPLUS", iar solutia unei coalitii de guvernare reusita este convietuirea unor partide "cu aceeasi greutate politica, si poate chiar si cu aceeasi experienta"."Este evident ca ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta, cu schimbarea ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu , a lasat rani adanci in cadrul USRPLUS si e foarte posibil sa vedem aceste falii reactivandu-se in urmatoarea perioada. Stiti foarte bine ca aceste coalitii de la noi nu au o experienta fericita. Daca ne aducem aminte de CDR, USL, e foarte greu sa compatibilizezi partide care nu sunt uneori chiar apropiate ca ideologie, cum a fost cazul CDR sau cum e acum. Ganditi-va ca noi am avut din 2012 si pana in 2014 un USL in care aveam stanga cu dreapta.De data asta, pentru a reusi este nevoie de partide cu aceeasi greutate politica, si poate chiar si cu experienta. In cazul de fata avem un PNL care se apropie de 150 de ani, cu o experienta grea in politica in ultimii 30 de ani si un partid , USRPLUS, care este intr-o cautare de identitate, trebuie intr-un fel sa se diferentieze de PNL pentru ca altfel risca sa fie atras de gravitatea acestui partid si sa fie absorbit", a precizat Dan Jurcan pentruDirectorul IRES sustine ca ministrul Cristian Ghinea e posibil sa fie urmatorul ministru demis de Florin Citu, pe modelul ex-ministrului Vlad Voiculescu."Cred ca si treaba cu PNRR e o capcana. Au intrat de multe ori in conflict cu liberalii uitand ca, de fapt, resortul nasterii lor a fost lupta impotriva lui Dragnea. Si-au uitat inamicii. Cred ca toate aceste contre si atacuri, care continua inclusiv pe tema PNRR, sunt episoade dintr-o incercata constructie politica. Cred ca urmeaza Cristian Ghinea dupa Vlad Voiculescu, in opinia mea", a conchis acesta.Multi liberali sunt nemultumiti de modul in care Cristian Ghinea a prezentat PNRR in fata Comisiei Europene si au cerut in sedinta de luni a Biroului Executiv al partidului ca planul sa fie regandit astfel incat edilii sa nu piarda cele 4 miliarde de euro, au precizat surse liberale pentru Ziare.com.Unul dintre acestia este si europarlamentarul Gheorghe Falca . Acesta si-a exprimat public marti nemultumirile la adresa ministrului Ghinea sustinand ca "este regretabil ca ministerul condus de Cristian Ghinea nu a folosit experienta romanilor din Parlamentul European pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)".Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca Planul National de Redresare si Rezilienta poate fi negociat "mai repede sau mai putin repede", dar in final el va fi implementat. "Nu-i ca la examenul de Bac, unde esti admis sau respins. Este un plan national, nu-i o jucarica politica", a sustinut Iohannis."Din informatiile mele, pana la acest moment, o singura tara a depus Planul, si anume Portugalia, care detine si presedintia rotativa", a afirmat Iohannis.El a adaugat ca majoritatea statelor europene lucreaza impreuna cu Comisia la plan, iar Romania este "in mainstrean"."Este o procedura complicata, fiindca niciodata pana acum nu a existat o astfel de forma de finantare si de intocmire a unor planuri nationale de revenire dintr-o criza grava. In acest sens fiecare isi pregateste un plan, Comisia impreuna cu Parlamentul au anumite ambitii legate de Europa verde, Europa digitala si aceste chestiuni se negociaza", a declarat Iohannis.El a spus ca aceste negocieri cu Comisia "nu sunt simple deloc", dar in final Romania va avea "un plan foarte bun", care va fi finantat si pus in practica."Coalitia functioneaza foarte bine. Vom avea in zilele urmatoare noi discutii in interiorul Guvernului, in interiorul coalitiei, noi discutii cu Comisia Europeana care vor duce la o imbunatatire a primului draft (...) si pana la sfarsitul lunii mai vom avea un plan bine pus la punct, agreat cu Comisia Europeana, care atunci poate sa fie depus", a aratat Iohannis, mentionand ca termenul de sfarsit de aprilie nu a fost unul ultimativ, ci unul orietativ, si este de asteptat ca el sa fie impins spre sfasitul lunii mai sau chiar mai tarziu, intrucat majoritatea statelor nu au finalizat planul.Intrebat ce sanse da Romaniei sa acceseze fondurile prin PNRR, seful statului a afirmat: "Sansele sunt de suta la suta, vo avea un plan bun, bun pentru Romania, acceptat de Comisia Europeana si-l vom pune in practica. Nu-i niciun semn de intrebare aici". Marcel Ciolacu a declarat ca presedintele Klaus Iohannis minte iar pentru "Guvernul Sau", cand afirma ca doar Portugalia a depus PNRR , in conditiile in care premierul italiei Mario Draghi a depus marti PNRR. Liderul PSD a adaugat ca insusi seful statului a promis ca Planul National va fi trimis pana pe 30 aprilie, iar acum o da la intors "ca un scolar prins cu temele nefacute"."Iohannis minte din nou pentru Guvernul Sau!!! <