VIDEO Ministrul Cristian Ghinea a aruncat o stampila pe pardoseala in biroul de la guvern. "Cine o mai solicita va fi sanctionat"

"Fara stampila la Fonduri Europene. Cine o mai solicita la ministerul pe care il conduc va fi sanctionat. Am semnat astazi un ordin de ministru prin care le este interzis functionarilor din zona fondurilor europene sa solicite stampila pe documente", a transmis ministrul Cristian Ghinea, intr-o postare pe Facebook Acesta afirma ca "se tot dau legi in acest domeniu, exista reglementari, dar proasta obisnuinta in administratie continua acest obicei care nu are nicio baza legala"."Niciun birocrat de la stat nu va respecta aceste legi, reglementari care interzic solicitarea stampilei daca nu exista sanctiuni. Toate legile pe aceasta tema aparute pana acum au fost ignorate fluierand de catre functionarime. Acest lucru se schimba la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene din acest moment", a mai declarat ministrul.Ghinea a precizat ca, prin ordinul semnat, va constitui abatere disciplinara sa se ceara stampila pe documentele cerute de la autoritati, de la beneficiari, de la oricine intra in legatura cu autoritatile de management sau alte departamente ale ministerului.Anterior, Ministerul Dezvoltarii a anuntat ca elimina stampila de pe toate documentele.