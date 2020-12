Cristian Ghinea, atac dur la adresa lui Orban: "Nu merge cu noi. Ludovic, disperarea si metodele astea nu te ajuta acum"

"Camarila lui Ludovic Orban ne da semnale prin presa de santaj. Au reincalzit azi o ciorba expirata, cum ca in 2016, de la MFE as fi protejat datele despre proiectele lui Dan Barna. Adevarul e fix invers: am publicat toata arhiva, inclusiv acele proiecte. Am mai explicat asta in campania pentru prezidentiale. In doua randuri chiar. De fiecare data cand simt ca trebuie sa puna presiune pe noi, poc, scos de la naftalina o poveste fara nimic factual pe care sa se sustina", a scris europarlamentarul Cristian Ghinea, pe Facebook Ghinea a precizat ca ar fi fost primul ministru care a publicat toata arhiva de fonduri europene si ca acuzatiile indreptate inspre Dan Barna sau Stelian Ion ar fi comandate de "camarila lui Ludovic Orban"."Sunt foarte mandru ca am publicat toata arhiva de fonduri europene. Pentru prima data, un ministru a facut asta. E aberant sa tot pretinzi ca transparentizarea este secretizare. Au reincalzit si ciorba cu Stelian Ion. Si ciorba cu Dan. In fiecare zi cate o ciorba de la camarila sefului PNL , care nu stie sa negocieze decat prin cumparare si aratat pisici. Nu merge cu noi. Ludovic, disperarea si metodele astea nu te ajuta acum. Dimpotriva", a adaugat Ghinea.