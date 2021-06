Cristian Ghinea, afirmatii despre Dacian Ciolos: "E un om foarte bun, doar ca nu are focus. Sta prea mult sa se gandeasca"

Ghinea a facut caracterizari ale competitorilor la sefia USR PLUS din postura de invitat la emisiunea "Insider Politic" , care urmeaza sa fie difuzata la Prima TV in cursul zilei de duminica, 13 iunie.Ministrul fondurilor europene este de parere ca Dan Barna este solutia potrivita pentru presedintia partidului. "Dacian (n.r. - Ciolos) e un om foarte bun, doar ca nu are focus. Sta prea mult sa se gandeasca. Nu exista solutie sa unificam partidul dandu-i la o parte pe cei doi lideri", a declarat Ghinea in cadrul emisiunii.