Liderul USR PLUS, Cristian Ghinea, invita PNL pentru a pune bazele unei coalitii de guvernare: "Nu acceptam orice ministere"

Ghinea, apropiat al liderului USR Dan Barna , spune ca USR Plus si PNL ar trebui sa se apuce chiar de luni sa scrie programul comun de guvernare. El avertizeaza insa ca USR PLUS nu va accepta orice ministere."Vom invita PNL la discutii pentru a pune bazele unei coalitii de guvernare, avem cele 40 de angajamente USR Plus din campanie, le vom declina foarte curand in masuri concrete pentru primele 100 de zile si pentru primul an de guvernare. Cred ca nu trebuie sa permitem AUR sa creasca. (...)Noi nu intram la guvernare de decor, dar este prea devreme sa spunem ce ministere dorim. Suntem dispusi la compromis, e evident ca premierul va trebui sa fie agreat de PNL si USR Plus, daca trebuie sa fie musai Ludovic Orban sau Dacian Ciolos o sa vedem," declara Ghinea, intr-un interviu la Europa FM. "Primele reforme: taierea pensiilor speciale pentru parlamentari si pentru alesii locali, care trebuie facuta in urmatoarele doua saptamani (...), trebuie sa avem o reasezare a modului in care se redistribuie banii publici pentru localitati, (...) avem din nou zero taxe pe salariul minim, o masura anti-saracie care este adevarata rezvolutie sociala in Romania."Cristian Ghinea sustine, tot in interviul de la Europa FM , ca liderul partidului Dan Barna nu are de ce isi dea demisia, dupa scorul obtinut la alegerile parlamentare. Asta desi USR PLUS se astepta sa obtina cel putin 20% din voturi, scorul se pare ca va fi cu aproximativ 4 procente mai mic."USR PLUS a fost presat din trei directii: participarea foarte slaba la vot , AUR si a treia atacurile bezmetice ale PNL impotriva noastra din campanie si folosirea lui Nicusor Dan ca un pion electoral. Ne-am stabilizat la 15%, este un pas de consolidare si mergem mai departe, nu avea Dan Barna ce sa schimbe in acest context. AUR a luat mai mult decat PNL si decat USR in anumite zone, inclusiv in Moldova, in anumite zone sarace, este o miscare demografica sustinuta de anumite institutii, banuiesc, catre acest partid. Este o surpriza."