Ministrul Fondurilor Europene: S-au lansat bani, inainte de campania electorala, fara sa ai o pregatire, fara sa ai un acord din partea Comisiei Europene

Noul ministru al Fondurilor Europene a catalogat drept "o decizie buna" interventia statului prin acordarea unor ajutoare din fonduri europene societatilor afectate de criza sanitara generata de aparitia noului coronavirus . Cristian Ghinea reclama insa faptul ca in campania electorala s-au facut promisiuni in care au fost angajate fonduri europene fara acordul Comisiei Europene."Au fost alocati pana in acest moment pe o schema de microgranturi o suta de milioane de euro (...), au mai fost alocati 350 de milioane care au devenit 700 de milioane pentru ca a fost cerere foarte mare, bani efectivi, pe capital de lucru (...). Deci a fost o interventie masiva a statului din fonduri europene pe partea de COVID. Problema este ca s-au lansat bani, din pacate inainte de campania electorala, fara sa ai o pregatire, fara sa ai un acord din partea Comisiei Europene. Si acum vom gasi solutii sa reparam chestia asta, sa acoperim aceasta problema.Si spun asta pentru ca deja au inceput presiunile din partea unor oameni bine conectati care tot transmit prin presa zilele astea "Dom-le, blocheaza USR -ul nu stiu ce bani". Este o prostie! Dimpotriva, au lansat... cineva a vrut sa se laude cu niste bani lansati si USR-ul adica eu, Claudiu Nasui, vom gasi solutii pentru a ajunge efectiv, pentru ca noi credem ca o promisiune facuta de statul roman trebuie onorata, chiar daca a fost o promisiune in conditii pripite", a declarat ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, la Digi24.Ghinea a reafirmat ca este nevoie de o "schimbare de paradigma" in ceea ce priveste accesarea si gestionarea fondurilor europene, aratand ca sustine accesarea acestora in mare masura de catre privati, in conditiile in care pana acum s-a mers pe principiul ca numai poate statul moderniza tara si in baza proverbului "Cine imparte, parte-si face".