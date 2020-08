Romania are, oficial, 105.000 tineri iesiti din scoala si fara loc de munca, in ciuda celor 600 de milioane de euro fonduri europene investiti pentru ei

Acesta arata ca numai 15.000 dintre tinerii din aceasta categorie (NEETs) si-au gasit un loc de munca."Un subiect extrem de dureros este cel al tinerilor NEETs - cei intre 16 si 24 de ani care nici nu au loc de munca si nu sunt nici in vreo forma de invatamant sau training. In total, sunt undeva intre 300.000 si 400.000 (statistici exacte recente nu exista, stim ca sunt circa 14,5% din total tineri, potrivit Comisiei Europene).Tinerii NEETs sunt o prioritate pentru politicile europene, de peste 7 ani Comisia si Parlamentul vin cu diferite instrumente de sprijin. In Romania, rezultatele incep sa se vada abia acum, in 2020.Vorbim despre o categorie de tineri extrem de dificila; greu de activat pe piata muncii. Numai cei care lucreaza efectiv pe teren pot ajunge la ei.ANOFM a derulat doua proiecte cu fonduri europene pentru identificarea si inregistrarea NEETS, iar patru sunt inca in derulare. La solicitarea paltformei "OTaracaAfara", ANOFM a transmis date la zi, centralizate, despre aceste proiecte.Datele arata ca sunt circa 105.000 de tineri inregistrati in bazele de date.Daca la partea de inregistrare s-au facut progrese semnificative, este in mare parte fiindca institutiile au inteles sa aplice metodele pe care le-am introdus in 2016 de la MFE. Mai exact, mers in teren, pentru a cauta pe acei tineri vizati, discutat in parte cu fiecare. Si acestia au devenit receptivi abia dupa eliminarea unor aberatii din sistem, precum adeverinta medicala ce le era solicitata pentru a se inregistra, birocratie costisitoare.Acum, ok, i-am inregistrat (sa zicem, un sfert din total, dar tot e un progres), ce facem cu ei? Caci rezultate pe pasii urmatori - formare pentru ei, consiliere, gasire de job - inca se lasa asteptate.Concluzia este scrisa negru pe alb in Raportul de tara 2020 al Comisiei Europene:Procentul tinerilor NEETS este printre cele mai ridicate din UE. In 2018, 14,5 % din tineri (15-29 de ani) nu erau incadrati profesional si nu urmau niciun program educational sau de formareIn pofida rezultatelor pozitive ale unor masuri de interventie de proximitate, aproximativ 69% din tinerii NEET raman inactivi. In plus, un numar semnificativ de tineri parasesc tara.Concret, vreau sa spun ca doua componente dedicate, cu peste 600 milioane euro, din programul Capital Uman (Axele 1 si 2) 2014-2020 nu au rezolvat problema nici pana in ziua de azi.Daca tot ne pregatim sa punem pe roate urmatorul Program pentru "capital uman", este OBLIGATORIU sa schimbam modul de abordare.Draftul urmatorului program post 2021 - asa cum reiese din observatiile transmise deja de Comisia Europeana Guvernului - contine aceeasi abordare, necastigatoare. Iar fondurile pentru tinerii NEETs, specific, vor ajunge la peste 724 milioane euro", a scris europarlamentarul pe pagina lui de Facebook