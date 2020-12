USR -PLUS conditioneaza o coalitie de guvernare cu PNL: "In prima suta de zile anulam pensiile speciale si revenim la alegeri locale in doua tururi"

"Mai intai obiectivele, apoi ministerele", a subliniat Ghinea.Conform planului USR Plus prezentat imediat dupa alegerile parlamentare, membrii formatiunii vor sa negocieze mai intai politici publice, abia apoi pozitii pentru unul sau altul dintre membrii partidului."Stim acum care va fi in mare configuratia viitorului Parlament. Nu va putea exista o guvernare fara USR PLUS, iar mandatul clar primit de la alegatorii nostri este una de reforma a statului. Asta vom sustine in orice configuratie a viitorului guvern ", a scris Ghinea pe Facebook USR-Plus invita PNL la o discutie in care sa fie mai intai agreate obiectivele comune, apoi la stabilirea structurii guvernamentale si abia dupa aceea stabilirea persoanelor care vor forma viitorul Executiv.USR Plus propune ca, in primele o suta de zile de guvernare, coalitia cu PNL sa elimine pensiile speciale ale parlamentarilor si primarilor, sa desfiinteze sectia speciala si sa revina la alegerea primarilor in doua tururi."Sunt sute astfel de propuneri pe care le avem in document", mai spune Ghinea.El admite ca, istoric, in Romania coalitiile de guvernare nu au avut mare succes."Coalitiile din Romania sunt instabile pentru ca depind prea mult de impartirea functiilor, de calcule electorale si de umori personale. Propunem sa evitam aceste probleme prin ancorarea ferma a coalitiei de guvernare in obiective comune de politici publice, pe care sa le urmarim atent in guvernare. Incercam astazi, cu buna credinta, sa punem bazele unei coalitii de alta natura, alaturi de Partidul National Liberal", mai spune Ghinea.