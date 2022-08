"Dupa dealuri" in regia lui Cristian Mungiu, propunerea Romaniei la Oscar (Video)

Pelicula "Dupa dealuri", in regia lui Cristian Mungiu, va fi propunerea din partea Romaniei la premiile Oscar editia 2013, la categoria cel mai bun film straini.

Filmul lui Mungiu a primit deja doua premii, pentru scenariu si pentru interpretare, in mai, la Festivalul de Film de la Cannes, arata Digi 24.

Propunerea pentru premiile Oscar a fost facuta cu majoritate de voturi, de un juriu format din Eugenia Voda, critic de film si realizator TV, Magda Mihailescu, critic de film, Cristina Corciovescu, critic si istoric de film, Mihai Chirilov, critic de film,director artistic al Festivalului International de Film Transilvania,Cluj, Dana Duma, critic de film, Dinu Tanase, director de imagine si regizor, si Eugen Atanasiu, critic de film.

Filmul prezinta viata a doua fete care au crescut impreuna si care se reintalnesc dupa mai multi ani de despartire.

"Dupa dealuri" va mai participa la festivalurile din Karlovy Vary, Sarajevo, Moscova, Florenta, urmand ca in viitorul apropiat sa fie prezentat la Toronto - in sectiunea Masters, New York Film Festival, AFI Fest Los Angeles sau Buenos Aires.

Un alt film in regia Cristian Mungiu, "4 luni, 3 saptamani si 2 zile", a fost propus de Romania la Oscar, in 2007, dupa ce a fost premiat cu Palme d'Or la Cannes.

