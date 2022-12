Presa americana: Cristian Mungiu, omul care a schimbat regulile de la Oscar

Cristian Mungiu, regizorul roman a carui productie a ajuns pe lista scurta in competitia pentru cel mai bun film strain la Premiile Academiei Americane de Film, a generat aprecierea presei straine, care l-a catalogat drept "omul care a schimbat regulilor pentru Oscar".

Desi "4 luni, 3 saptamani si 2 zile" a obtinut "Palme d'Or" la festivalul de la Cannes din 2007 si cu toate ca a primit numeroase aprecieri din partea criticilor de film, productia lui Mungiu nu a ajuns atunci nici macar pe lista scurta a nominalizarilor pentru Oscar, scrie The Wrap.

Intamplarea de atunci a starnit o controversa privind modalitatea de alegere a nominalizatilor pentru Oscar, astfel ca acum filmele de pe lista scurta sunt selectate de un comitet special, luand in calcul si productiile care ar putea fi trecute cu vederea de votantii mai conservatori.

Intrebat de jurnalistii americani ce crede despre situatia creata in 2007, Cristian Mungiu a spus ca aceasta a starnit nemultumire in randul romanilor. "A fost un film puternic, a fost extrem de bine primit. A trebuit sa imi dau seama ce trebuie sa fac in continuare, ceea ce este destul de dificil, avand in vedere ca oamenii fac comparatii cu ceea ce ai realizat in trecut.

Nu am putut schimba in mod radical modul in care inteleg cinematografia. Dar am vrut sa fac un film a carui actiune este proiectata in zilele noastre, nu in vremea Comunismului (...). Are la baza o poveste reala, pe care toata lumea a cunoscut-o, deoarece a fost extrem de mediatizata in presa. Chiar presa a dramatizat cazul respectiv si a spus ca acel preot ar fi rastigint o tanara. Nu este vorba despre asta, ci despre foarte multa ignoranta, incompetenta, saracie, superstitie si circumstante nefericite", a spus Cristian Mungiu.

De asemenea, regizorul a tinut sa precizeze ca nu a vrut sa faca un film impotriva religiei, nici in favoarea acesteia, ci, mai degraba, despre religie.

