Profesorul Cristian Păun explică de ce l-a criticat pe David Popovici când și-a cumpărat Porsche: "Acumulăm capital, îl multiplicăm sau îl consumăm pe plăceri"

Cristian Păun, profesor universitar la Academia de Studii Economice (ASE) din București, a simțit nevoia să explice de ce l-a criticat pe marele campion David Popovici în momentul în care sportivul a declarat că și-a cumpărat o mașină scumpă, Porsche.

Opiniile inițiale exprimate de Cristian Păun au fost preluate și de alte persoane publice și au generat o controversă în rândul opiniei publice din România. Poate din acest motiv, Cristian Păun a încercat să explice, într-o postare pe Facebook, care a fost motivația lui inițială de a-l critica pe David Popovici.

"Diferenta dintre oameni cand se uita la o masina… Fiecare o vedem in felul nostru. Atentie, nu am nicio problema cu masina lui. Nici ca si-a luat masina. Am spus in postari, “eu, ca economist, nu as face…”. Adica, as fi mai atent, si sunt, la economisire si investitii. Si imi invat copiii sa faca la fel. Este greu sa economisesti. Foarte greu. De aia capitalul are un pret mereu, dobanda. Capitalul se aduna greu, se multiplica greu si in timp, cu rabdare. Nevoile si placerile sunt nelimitate. Mereu gasim altceva, mereu ne plictisim repede de ceva, vrem altceva. Nu vom avea niciodata resurse pentru toate astea. Eu recomand tuturor acest comportament economic corect. Ce a facut Popovici, problema lui, placerea lui, banii lui. E important sa intelegem ce a facut, si sa decidem pentru noi daca facem la fel sau altfel. Acumulam capital, il multiplicam sau il consumam de fiecare data pe placeri nevinovate. Asta era tema discutiei. Nu Popovici, nu Porsche. Dar, repet, parasiti subiectul. Sa trecem la altele. Vom mai avea ocazii sa vorbim de economisire si investitii", a scris pe Facebook profesorul Cristian Păun.

Întreaga discuție pe acest subiect a pornit după ce David Popovici a dezvăluit că și-a cumpărat recent un automobil sport, model Porsche Spyder, al cărui preț este de aproximativ 150.000 de euro. ”Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet, am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ. Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-am convins că merit cumva”, afirmase Popovici în cadrul unui podcast moderat de Micutzu.

