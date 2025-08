Piedone, pus sub acuzare ca suspect în dosarul DNA. Procurorii vor să-l audieze de două ori în aceeași zi SURSE

Șeful Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, insistă și că este nevinovat și că nu mai ține minte dacă ar fi făcut gestul de care este acuzat de procurorii DNA. Surse judiciare contrazic declarațiile lui Piedone, care spune că ancheta este „o iluzie” și că șeful ANPC revine la DNA tot marți, 22 iulie, unde va fi pus sub acuzare.

La ieșirea de la audierile DNA, în dosarul în care șeful ANPC este acuzat că ar fi anunțat un prieten de un control al inspectorilor instituției la Hotel Internațional din Sinaia.

„În acest caz este o iluzie. Procurorii își fac datoria la sesizări. Este o sesizare ca toate sesizările. Nu s-a luat nicio măsură, voi veni de fiecare dată când voi fi chemat”, a spus Piedone jurnaliștilor la ieșirea de la audieri.

Surse judiciare au precizat însă pentru Digi24.ro că Piedone a primit calitatea de suspect și că va fi audiat din nou la DNA, la ora 17:00.

Procurorii îl suspectează că a divulgat informații confidențiale patronului hotelului, Dan Radu Rușanu, fost deputat PNL și fost șef al Autorității de Supraveghere Financiară, înaintea unui control ANPC.

„Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de peste ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun fel de schimb de informații, nu am anunțat... nu am anunțat și nu am fost, nu-mi aduc aminte și nu-mi aduc aminte cu certitudine că nu s-a întâmplat acest lucru. Vom vedea. În clipa în care există dovadă, înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate”, a mai spus Piedone.

Într-un videoclip publicat pe TikTok după controlul ANPC la hotelul din Sinaia, Piedone laudă situația găsită de inspectori.

„Uitați-vă la calitate. Am fost azi la mai multe hoteluri pe Valea Prahovei și în județul Brașov. Uite husa care nu exista, uite salteaua curată... Bravo, domnule, hotel de patru stele. Ce, aici aveți hotel de 200 de stele”, spune șeful ANPC în luna martie 2025.

