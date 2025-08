Declarații Piedone, după ce DNA îl acuză că a anunțat un patron înainte de control: "E prietenul meu de ani și ani de zile"

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) fac, marţi, 22 iulie, percheziţii la cinci adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Constanţa, una fiind sediul unei instituţii publice.

Vizat este Cristian Popescu Piedone, care a fost dus la audieri, pentru că l-ar fi favorizat pe proprietarul unui hotel în timpul unui control. Este vorba despre Hotel International din Sinaia, deţinut de fostul liberal Dan Radu Ruşanu, fostul şef al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

"Nu mai știu exact când a fost un comandament pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de peste ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar n-am avut niciun schimb de informații, n-am anunțat și îmi aduc aminte certitudine că nu s-a întâmplat acest lucru. De când sunt președintele autorității pot să fiu acuzat de orice, poate să-mi se zică orice. N-am făcut un trafic de influență, nu am luat un leu. Mi-am făcut datoria și am deranjat, da, se văd aceste lucruri. Nu am de ascuns nimic, merg până la capăt, vom vedea, dar am deranjat extrem de mult. Și vorbesc de la corporații, vorbesc de multe și multe altele, care nu le știți în spatele tuturor acestor povești. N-am vrut decât să-mi fac datoria și o voi face în continuare, atât voi demonstra și sigur voi demonstra", a spus Piedone.

Acesta a dat un răspuns surprinzător când a fost întrebat de jurnaliști dacă există dovada că ar fi anunțat controlul și ce trebuie să facă reprezentanții hotelului.

“În clipa în care dacă există dovadă, înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate”, a spus Piedone.

Întrebat, din nou, dacă există această dovadă, ce se va întâmpla, Piedone nu a mai răspuns.

Cristian Popescu Piedone a fost numit șef al Autorității Naţionale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pe 7 februarie 2025. Premierul de atunci, Marcel Ciolacu, a fost cel care a semnat decizia.

