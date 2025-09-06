Piedone își face partid nou. Anunț despre candidatura la Primăria Capitalei: „Am planuri mult, mult mai mari!”

Cristian Popescu Piedone a anunțat că își face partid, dar dă asigurări că nu candidează la Primăria București, pentru că are planuri „mult mai mari”.

„Oameni buni, dragi cetățeni, am demisionat din PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu! Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetățenilor care m-au creat și m-au sprijinit și m-au propulsat în politică!”, scrie Piedone într-o postare pe Facebook.

Acesta anunță că vrea să înființeze un nou partid, „al cetățenilor”.

„Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid! Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor!”, scrie fostul edil.

Acesta susține că este întrebat des dacă va candida la Primăria Capitalei, dar răspunsul este negativ, pentru că, spune Piedone, „am planuri mult, mult mai mari!”

Trecutul lui Piedone

Piedone se află sub control judiciar într-un dosar DNA în care procurorii îl acuză că a anunțat controlul pe care urma să-l facă la Hotelul Internațional din Sinaia. Hotelul, care aparține prietenului său Dan Radu Rușanu, ex-PNL, a fost lăudat de Piedone pe Tik Tok, ulterior controlului efectuat.

La finalul lunii iulie, procurorii DNA au efectuat mai multe percheziții pe litoral, unde era cazat Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5 și șef suspendat al ANPC, la locuința din Bragadiru, în Sinaia și alte locații din București și Ilfov.

Atunci, Piedone declara că ar fi vorba de comandamentul din luna mai de pe Valea Prahovei, dar pe care acesta nu l-ar fi condus personal.

Piedone a recunoscut că este prieten „de ani și ani de zile” cu fostul liberal Dan Radu Rușanu, dar a declarat că nu l-ar fi informat pe acesta cu privire la controlul care urma să aibă loc.

Piedone fusese numit șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în 7 februarie 2025, prin decizia fostului premier Marcel Ciolacu.

În februarie 2024, Cristian Popescu Piedone, la acea dată primar al Sectorului 5, a fost găsit în conflict de interese administrativ de ANI pentru că și-ar fi numit ginerele membru în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale de la Sectorul 5.

Procesul pentru constatarea definitivă a conflictului de interese este pe rol la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Acesta a fost primar al Sectorului 4 din 2008 până la demisia lui din noiembrie 2015, în urma incendiului din clubul Colectiv, în urma căruia 64 de oameni au murit.

Ulterior, a fost primar al Sectorului 5, de la alegerile locale din anul 2020 până la condamnarea sa din 12 mai 2022 în Dosarul Colectiv. În iunie 2023, Piedone a fost eliberat, după ce ÎCCJ i-a admis recursul în casație în dosarul Colectiv. A revenit în funcția de primar al Sectorului 5, până la alegerile locale din iunie 2024.

Cristian Popescu Piedone a candidat la Primăria Capitalei din partea PUSL (partidul fondat de fostul turnător la Securitate Dan Voiculescu, patronul de facto al trustului Antena), la alegerile locale din 2024. Fiul său a candidat la Primăria Sector 5 și este primar în prezent.

