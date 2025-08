Cum lăuda Piedone pe TikTok hotelul prietenului său. "Bravo, domnule, hotel de patru stele. Ce, aici aveți hotel de 200 de stele” VIDEO

Într-un clip intitulat „Hotelul Internațional Sinaia merită 4 stele”, Cristian Popescu Piedone laudă condițiile găsite în unitatea de cazare. Acesta este una dintre dovezile pe care se bazează procurorii DNA care l-au ridicat pe șeful ANPC pentru audieri.

El este suspectat de procurori că ar fi avertizat hotelul din Sinaia că urmează să fie vizat de controale. Este vorba despre Hotelul Internațional din Sinaia, deținut de fostul liberal Dan Radu Rușanu. „Suntem într-o campanie pe județul Prahova și Brașov timp de trei zile… Să se facă comparația ce era pe jos, ce mochete rupte, cărpite… Miroase a curat”, spune Piedone despre unitatea de cazare.

„Uitați-vă la calitate. Am fost azi la mai multe hoteluri pe Valea Prahovei și în județul Brașov. Uite husa care nu exista, uite salteaua curată... Bravo, domnule, hotel de patru stele. Ce, aici aveți hotel de 200 de stele”.

Șeful ANPC a susținut că nu a comis nicio infracțiune.

"Nu mai știu exact când a fost un comandament pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de peste ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar n-am avut niciun schimb de informații, n-am anunțat și îmi aduc aminte cu certitudine că nu s-a întâmplat acest lucru. De când sunt președintele autorității, pot să fiu acuzat de orice, pot să-mi se zică orice. N-am făcut un trafic de influență, nu am luat un leu. Mi-am făcut datoria și am deranjat, da, se văd aceste lucruri. Nu am de ascuns nimic, merg până la capăt, vom vedea, dar am deranjat extrem de mult. Și vorbesc de la corporații, vorbesc de multe și multe altele, care nu le știți în spatele tuturor acestor povești. N-am vrut decât să-mi fac datoria și o voi face în continuare, atât voi demonstra și sigur voi demonstra", a spus Piedone.

