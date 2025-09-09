De ce își înființează Cristian Popescu Piedone un nou partid, dacă nu vrea să candideze la Primăria Capitalei. „Ne arată nu doar frustrarea, ci și neliniștea sa”

După o perioadă grea, cu un scandal care l-a lăsat fără platforma de promovare publică, mai exact șefia ANPC, Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5, vine cu un anunț surprinzător, acela că iese din Partidul Umanist Social-Liberal și se gândește să formeze un nou partid singur.

În aceeași postare pe Facebook, în contextul speculațiilor cu privire la o viitoare candidatură la alegerile parțiale de la București, Piedone ține să clarifice că „NU” va candida anul acesta.

Demisia lui Piedone din PUSL, partidul mogulului de presă Dan Voiculescu, este cel puțin curioasă, în contextul în care aceasta are o reprezentare bună la București, în Consiliul General, iar asocierea cu trustul condus de Dan Voiculescu aducea avantaje mediatice implicite, necesare în campania electorală. În plus, colaborarea formațiunii fondate de Dan Voiculescu cu Partidul Social Democrat constituia un avantaj și un spațiu de negociere pentru fostul edil de la Sectorul 5.

Anunțul privind formarea unui nou partid, în contextul în care se prefigurează alegeri parțiale pentru Primăria București, în luna noiembrie a acestui an, sau cel mai târziu în primăvara anului 2026, pune la îndoială declarația fermă a lui Piedone, conform căreia nu va candida.

Ads

Cristian Popescu Piedone se identifică drept un justițiar, „un om dintre oameni” sau „emanația” celor mulți, iar ambițiile sale politice au fost mereu evidente, mai ales în campania din iunie 2024 pentru Primăria Capitalei. Toate funcțiile pe care le-a ocupat personajul Piedone au avut ca scop consolidarea imaginii sale publice.

Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, este de părere că fostul edil al Sectorului 5 nu avea susținerea în interiorul PUSL pentru o nouă candidatură la Primăria București, astfel că a ales să meargă pe un drum separat.

„Asta ne arată, în primul rând, că nu avea sprijinul partidului pentru o candidatură la primărie și că își dorește să candideze și atunci este dispus să facă orice. Evident, un nou partid are puține șanse să se impună, dar imaginea lui rămâne una bine-cunoscută, iar asta, într-un anumit context, poate să aducă voturi”, a spus acesta.

Ads

Cristian Popescu Piedone a specificat în postarea în care anunță ieșirea din PUSL și înființarea unei noi formațiuni politice că nu vrea să candideze la Primăria București, dar profesorul Pîrvulescu se întreabă care mai este scopul înființării acestui nou partid, în acest context.

„Oricum, este foarte riscant, pentru că PUSL, în principiu, se află la guvernare, pentru că are un acord de cooperare cu PSD. Mai degrabă ne arată nu doar frustrarea ci și neliniștea. Încercarea de a folosi ultimele resurse pe care le mai are pentru a rămâne în atenția publică și, eventual, pentru a putea negocia, dar rămân la convingerea că va candida, doar în măsura în care va putea negocia ceva în raport cu acea candidatură. Vă spuneam, poate să ia voturi de la Băluță, mai puțin de la ceilalți.”, spune acesta.

Politologul spune că Piedone poate obține ceva de la PSD în schimbul candidaturii sale, sau poate chiar să o sprijine, de data aceasta, pe Gabriela Firea la Capitală. „Poate că acest nou partid este chiar vehiculul pe care doamna Firea îl poate folosi. Nu știm.”

Ads

„Este într-un moment foarte dificil și foarte probabil că-i speriat. A căzut într-o capcană și s-a așteptat să fie apărat. Evident, nu putea fi apărat și atunci a încercat ori să plătească o poliță, sau, dacă nu, să negocieze. Și eu tind să cred că mai degrabă vrea să negocieze. Acum nu știu cine vrea să negocieze cu el.”, explică decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA.

Politologul George Jiglău, lectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, remarcă faptul că mișcarea făcută de Piedone este în concordanță cu personalitatea sa centrată pe sine.

„Mie mi se pare că această mișcare este în logica personajului Piedone, care, de multă vreme încoace, este un personaj care, în mod evident, are o perspectivă ușor nerealistă asupra propriei poziții în politica românească. El are aspirații mari, își dorește să aibă vizibilitate, să fie un personaj public, în centrul atenției, să-și aroge imaginea aceasta de justițiar, de unde și adoptarea numelui Piedone”, spune Jiglău.

Acesta subliniază că Piedone este genul de personaj care nu a făcut niciodată nimic „pe persoană fizică”, având mereu în spate o instituție și fiind plasat de altcineva în anumite funcții.

Ads

„De aici încolo, a echivala asta cu faptul că tu, ca persoană, reprezinți cumva un proiect politic, un vehicul politic și că poți să pui bazele unui partid, care înseamnă că se mai adaugă măcar încă doi-trei care formează un partid și apoi și alții, și cu asta să faci ce ar trebui să facă un partid, adică să aibă o influență oarecare relevantă în societate, mi se pare extrem de departe față de ce a arătat el în politica românească.”, consideră politologul.

George Jiglău subliniază faptul că singurele alegeri câștigate de Cristian Popescu Piedone până acum sunt cele de la primăriile de sector, iar numele său rămâne lipit de incendiul de la Colectiv.

„A plecat dintr-un partid care, într-adevăr, era mai consolidat și măcar avea o persoană cu bani în spate care putea să țină partidul respectiv. De ce o fi plecat de acolo, nu știu, dar nici acel partid nu avea o mare importanță în politica noastră și probabil că acum va reuși să facă mai mult de atât.”, adaugă el.

Lectorul Universității Babeș-Bolyai este de părere că fostul primar al Sectorului 5 ar putea încerca o abordare de tipul celei folosite de Diana Șoșoacă, care, prin autopromovare, a reușit să-și înființeze un partid și să intre în Parlament cu acesta și chiar să fie aleasă europarlamentar.

Ads