Piedone contesta conducerea PC: Vrea alegeri in urma carora sa preia sefia partidului

Cristian Popescu "Piedone", primarul Sectorului 4, a anuntat vineri ca doreste sa candideze la sefia Partidului Conservator, fiind nemultumit de actuala conducere.

Cristian Popescu Piedone a adaugat ca va demisiona din functia de prim-vicepresedinte si lider al filialei PC Bucuresti.

Primarul Sectorului 4 a cerut partidului in scris organizarea unui congres extraordinar in Partidul Conservator, la care sa isi anunte candidatura si a adaugat ca are deja sustinerea a cinci filiale a partidului.

"Consider necesara convocarea Congresului Extraordinar al Partidului Conservator, in maximu, 30 de zile de la data prezentei mele demisii, pentru a da posibilitatea tuturor presedintilor de filiale din tara de a-si exprima punctul de vedere in ceea ce priveste viitorul partidului, cat si de a alege o noua conducere", a scris Piedone, in documentul transmis conducerii Partidului Conservator

Cristian Popescu Piedone a adaugat ca isi va anunta candidatura la sefia partidului "pentru a resuscita si sprijini evolutia doctrinara" cat si pentru a conferi partidului "locul pe care considera ca il merita pe esichierul politic".

Ads

Gheorghe Florescu, presedintele organizatiei Mehedinti, a spus ca este in favoarea organizarii unui congres. "Domnul Piedone este un brand electoral al PC si vor fi provocate ample dezbateri. Eu sunt de acord cu ideea unui Congres Extraordinar. Sper sa fie o criza de crestere a PC, sa fie un factor de unitate a Opozitiei. Competitia in PC este binevenita si eu sunt de acord cu ea", a spus acesta, la B1 TV.

Presedinte PC Dolj, Iulian Bucur, a avut o pozitie similara. "E posibil sa fie pus in discutie si un astfel de congres. In genere, noi de cate ori ne adunam clarificam niste lucruri si e bine sa stim ce e de facut", a spus acesta.

Demisia lui Cristian Popescu vine dupa o perioada in care intre PC si cele doua partide principale din Uniunea Social-Liberala, Partidul Social-Democrat si Partidul National-Liberal, au existat discutii aprinse cu privire la candidaturile pentru alegerile locale si legislative. PC a incercat sa impuna proprii candidati la functiile de primari sau presedinti de consilii judetene, insa PSD si PNL au refuzat.

Saptamana trecuta, Piedone a anuntat ca nu va candida la Primaria Capitalei, chiar daca presedintele PC, Daniel Constantin, a anuntat in mai multe randuri ca PC il sustine. USL a decis sa-l sustina pe independentul Sorin Oprescu pentru primaria Bucurestiului.