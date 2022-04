DNA a dispus urmărirea penală a lui Piedone, după ce a fost audiat ore în șir. Ce acuzații i se aduc

Direcția Națională Anticorupție a transmis vineri, 29 aprilie, că procurorii au dispus începerea urmăririi penale a primarului Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone.

Edilul este acuzat de abuz în serviciu.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, la data faptelor și în prezent primar al Sectorului 5 din municipiul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul”, a transmis DNA.

Procurorii susțin că primarul Sectorului 5 susțin că acuzațiile au legătură cu un contract de salubrizare.

„După preluarea atribuțiilor aferente funcției de primar al Sectorului 5, suspectul Cristian Victor Piedone Popescu, cu știință ar fi omis să ia măsurile inerente atribuțiilor prevăzute de lege, determinate de două Hotărâri ale Consiliului local Sector 5 București adoptate în anul 2020 privind salubrizarea sectorului 5, precum și măsurile pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciului. În consecință, o societate comercială care nu deținea licență, ar fi continuat să încaseze de la persoanele fizice, persoanele juridice și de la asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 5, tarife majorate cu 25% față de tariful aprobat de consiliul local. Aceasta în condițiile în care societatea SALUBRIZARE Sector 5 SA (fostă SC Salubrizare Fapte 5 SA), deținută de Sectorul 5 București, avea drept exclusiv de prestare a serviciului public de salubrizare pe raza sectorului respectiv.

Suspectului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a mai transmis DNA.

Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a fost ridicat vineri, 29 aprilie, de procurorii DNA de pe Aeroportul Otopeni, pentru a fi audiat într-un nou dosar în care e vizat.

Edilul a dezvăluit după audierea la DNA că denunţătorul în dosar este fostul primar, Daniel Florea.

Piedone a relatat cum a fost ridicat din aeroport pentru audieri, înainte să plece din țară.

"Luasem bilete să plec cu soţia la Firenze, cu escală la Munchen. S-a anunţat o avertizare de bombă în avion, urcasem. Prima dată, la intrare, cei de la Poliţia de Frontieră m-au întrebat dacă am uitat ceva la poarta 6, ori poarta 15 la care am fost îmbarcat se afla prima pe culoarul din aeroport. Am zis că nu, am zis că sigur şi m-au lăsat. Un alt domn mi-a spus că s-a făcut o confuzie.

Am urcat în avion, iar după 15 minute s-a golit tot avionul din cauza alertei cu bombă, am făcut un alt control, am trecut şi am aşteptat să urcăm din nou în autobuz. Înainte de a urca, a venit un domn poliţist şi mi-a spus dacă vreau să îl urmez. Am ajuns la sediul Poliţiei de Frontieră din cadrul Aeroportului Otopeni şi mi s-a adus la cunoştinţă că am un mandat de aducere în calitate de suspect într-un dosar din 2021, luna februarie sau luna martie.

M-am urcat în maşină şi am venit la sediul DNA. Aici mi s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect, mi s-a adus la cunoştinţă cauza dosarului", a declarat Cristian Popescu Piedone la ieşire din sediul DNA, potrivit Antena 3.