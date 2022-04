Cine este cel care l-a denunțat pe Piedone la DNA. Declarațiile primarului după ce a fost audiat în calitate de suspect într-un nou dosar

Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a fost ridicat vineri, 29 aprilie, de procurorii DNA de pe Aeroportul Otopeni, pentru a fi audiat într-un nou dosar în care e vizat.

Edilul a dezvăluit după audierea la DNA că denunţătorul în dosar este fostul primar, Daniel Florea.

Piedone a relatat cum a fost ridicat din aeroport pentru audieri, înainte să plece din țară.

"Luasem bilete să plec cu soţia la Firenze, cu escală la Munchen. S-a anunţat o avertizare de bombă în avion, urcasem. Prima dată, la intrare, cei de la Poliţia de Frontieră m-au întrebat dacă am uitat ceva la poarta 6, ori poarta 15 la care am fost îmbarcat se afla prima pe culoarul din aeroport. Am zis că nu, am zis că sigur şi m-au lăsat. Un alt domn mi-a spus că s-a făcut o confuzie.

Ads

Am urcat în avion, iar după 15 minute s-a golit tot avionul din cauza alertei cu bombă, am făcut un alt control, am trecut şi am aşteptat să urcăm din nou în autobuz. Înainte de a urca, a venit un domn poliţist şi mi-a spus dacă vreau să îl urmez. Am ajuns la sediul Poliţiei de Frontieră din cadrul Aeroportului Otopeni şi mi s-a adus la cunoştinţă că am un mandat de aducere în calitate de suspect într-un dosar din 2021, luna februarie sau luna martie.

M-am urcat în maşină şi am venit la sediul DNA. Aici mi s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect, mi s-a adus la cunoştinţă cauza dosarului", a declarat Cristian Popescu Piedone la ieşire din sediul DNA, potrivit Antena 3.