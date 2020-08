Condamnat la 8 ani de inchisoare in dosarul Colectiv, Piedone si-a depus candidatura pentru Primaria Sectorului 5

Potrivit unui comunicat de presa transmis de PPU (social-liberal), Cristian Popescu Piedone si-a depus, sambata, candidatura pentru Primaria Sectorului 5, fiind astfel primul candidat inregistrat oficial in Bucuresti."Pe Primaria Sectorului 5 vad ca scrie. Da, cu siguranta cu mine primar va fi aproape de oameni, nu va fi doar un slogan", a transmis Cristian Popescu Piedone dupa depunerea candidaturii.Candidatul PPU (social-liberal) a depus si lista consilierilor, documente insotite de peste 4.000 de semnaturi de la sustinatori.La Sectorul 2 PPU (social-liberal) si ADER au semnat o alianta electorala pentru sustinerea lui Neculai Ontanu , in timp ce la Sectorul 4 a fost formata o alianta pentru sustinerea actualului primar, Daniel Baluta. La Sectorul 3 va candida Ulise Toader, din partea PPU (social-liberal).In decembrie 2019, fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la opt ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv, decizia nefiind definitiva.