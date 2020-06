Condamnat la 8 ani de inchisoare, Piedone vrea sa fie primar in alt sector (Foto)

Dragii mei,



Suntem peste un sfert de milion de suflete aici in Sectorul 5!



Aici respiram, aici iubim!



Aici ne... Posted by Cristian Popescu Piedone on Wednesday, June 3, 2020

Ziare.

com

Piedone si-a lansat miercuri candidatura pentru Primaria Sectorului 5, cu sloganul "Pentru voi in slujba voastra", din partea Partidului Puterii Umaniste, care anunta evenimentul intr-un comunicat remisPiedone sustine ca vrea "sa mute Sectorul 5 in Bucuresti, acolo unde ii este locul"."Pare ireal, asa-i, dar chiar daca am ajuns la jumatatea anului 2020, la noi, aici in Sectorul 5, sunt 31 de strazi de pamant, ca in catunele ascunse din vremea strabunicilor. Dupa treizeci de ani, trebuie sa traim in Sectorul 5 ca la oras", a transmis Cristian Popescu Piedone, citat in comunicat.Lansarea candidaturii lui Cristian Popescu Piedone a avut loc intr-un cadru restrans si informal, pentru a respecta regulile distantarii sociale, chiar pe una dintre strazile din Sectorul 5, adauga sursa citata.Ceea ce nu precizeaza comunicatul este ca fostul edil a fost condamnat la sfarsitul anului trecut, in prima instanta de Tribunalul Bucuresti, la 8 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Colectiv.