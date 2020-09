Cristian Popescu Piedone, diagnosticat cu coronavirus

Piedone anunta miercuri, 16 septembrie, faptul ca fiica, care a mers la medic pentru o alergie, a fost depistata cu coronavirus, motiv pentru care inclusiv fostul edil a decis sa faca un test."Fiica mea a mers la medic pentru a face mai mult analize pentru ca este alergica la ambrozie. Medicii i-au cerut sa faca si un test COVID-19, iar in cursul zilei de marti a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus. In acest moment se afla in izolare la domiciliu pentru ca este asimptomatica", a scris Piedone pe Facebook Potrivit Realitatea Plus, si rezultatul testului lui Cristian Popescu Piedone a iesit pozitiv.Candidatul la Primaria Sectorului 5 a fost, in ultimele zile, in campanie pe strada, chiar in mijlocul oamenilor.