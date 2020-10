Fiul lui Piedone, pe loc eligibil la Camera Deputatilor din partea PSD Suceava. Acesta a fost cercetat penal pentru contracte cu primaria condusa de tatal sau

"Astfel, PSD Suceava vine in fata alegatorilor cu oameni care au contribuit prin munca lor La dezvoltarea comunitatilor de unde provin, cu oameni care si-au facut treaba in functiile detinute, niste oameni ai faptelor, care au demonstat de-a lungul timpului ca pot aduce un plus de valoare in viafa politica si administrativp a tarii", sustin reprezentantii PSD Suceava.Vlad Popescu este fiul lui Cristian Popescu Piedone si liderul PPU-SL Sector 5 Bucuresti.Potrivit stirisuceava.net , presedinte al organizatiei PPUSL Sectorul 5, Vlad Popescu se va afla pe pozitia a treia pe lista de candidati pentru Camera Deputatilor a Partidului Social Democrat Suceava in urma negocierilor purtate de cele doua formatiuni politice la nivel national.Vlad Popescu a devenit cunoscut dupa ce firma pe care o detine a incheiat mai multe contracte cu institutii subordonate Primariei Sectorului 4 in perioada in care tatal sau, Cristian Popescu Piedone, era primar . Vlad Popescu a fost cercetat de procurori si pentru ca a platit o chirie de 7 bani pe zi pe metrul patrat pentru un teren inchiriat in parcul Lumea Copiilor, aminteste publicatia locala, dar dosarul a fost clasat.Agentia Nationala de Integritate ( ANI ) le-a cerut procurorilor sa verifice un posibil conflict de interese penal in cazul lui Vlad Popescu, fiului fostului primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.Asta dupa ce Societatea Sport Team Kart, al carei unic asociat si administrator este Vlad Popescu, a incheiat, in 2013, un contract cu Administratia Domeniului Public a Sectorului 4, institutie din subordinea Primariei, potrivit raportului ANI.Contractul, incheiat pe o perioada de patru ani, prevedea ca firma Sport Team Kart sa plateasca 21.648 de lei, in 2015, pentru 123 de zile, joi, vineri, sambata si duminica, doar in perioada aprilie - octombrie.Daca analizam pretul contractului, stabilit in comun cu ADP, rezulta o chirie 176 de lei pe zi pentru 2.234 de metri patrati sau 0,07 lei/metru patrat/zi.Contractul era semnat pentru 400 de metri patrati, insa, in realitate, suprafata ocupata din parc si masurata de inspectori era de 2.234 de metri patrati. Terenul se afla in imediata apropiere a pistei de karturi din parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4 din Capitala.Pentru anul 2017, contractul prevedea o chirie de 21.472 lei pe an, iar pentru 2018 si 2019 intelegerea era pentru 21.296 de lei.Primarul Piedone a semnat, in calitate de primar, doua acorduri de functionare pentru Sport Team Kart, societate unde fiul sau detine, potrivit datelor de la Registrul Comertului, calitatea de asociat unic si administrator.Dupa demisia din functia de primar a lui Cristian Popescu Piedone, in urma incendiului de la Clubul Colectiv si a protestelor de strada, firma lui Vlad Popescu a cerut, pe 29 decembrie 2015, rezilierea acestui contract cu primaria condusa de tatal sau. Contractul a incetat incepand cu 1 ianuarie 2016.Potrivit inspectorilor ANI, alte doua societati care apartin copiilor fostului primar Piedone au primit autorizatii semnate de fostul edil.Astfel, God Trust Enterprises, care are ca obiect de activitate desfasurarea activitatilor de restaurante, a primit trei acorduri si doua autorizatii de functionare, la aceasta firma fiind actionari fiul si fiica fostului primar.In cazul Chocoland SRL, firma care are ca obiect de activitate "comertul cu amanuntul al painii, produse de patiserie si produse zaharoase", Piedone a semnat un acord de functionare. Societatea apartine fiicei acestuia, care are calitatea de asociat unic si administrator, punctul de lucru fiind pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Sectorul 4.Pe 14 septembrie 2016, ANI a solicitat Parchetului de pe langa ICCJ sa il cerceteze pe Cristian Popescu Piedone pentru conflict de interese.ANI a precizat ca fostul primar al Sectorului 4 a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare.Citeste si: