Piedone, jigniri rasiste la adresa muncitorilor asiatici intr-un clip propagandistic: "Du-te-n in Pakistan la el, du-te de unde au venit!" VIDEO

Piedone, echipat cu casca de protectie si vesta de santier, apare cocotat pe schelele ridicate in jurul unui bloc din Sectorul 5 aflat in proces de reabilitare termica.Timp de peste 15 minute peroreaza in legatura cu calitatea lucrarilor si incearca sa-i intimideze pe muncitorii aflati pe schele, reprosandu-le calitatea si ritmul scazut al lucrarilor.Printre altele, se adreseaza intr-un mod dispretuitor la adresa muncitorilor asiatici angajati pentru lucrare: "Aici e sat fara caini, n-aveti si voi un diriginte de santier? Astia nu stiu romaneste (n.r. - cu referire la muncitorii asiatici)".Mai apoi, il critica pe un muncitor adus langa el pe schela si care pare coordonatorul lucrarilor folosind sintagma "Du-te-n India la el, du-te-n in Pakistan la el, du-te de unde au venit!".Miercuri, 16 iunie, Cristian Popescu Piedone ar fi trebuit sa primeasca sentinta definitiva in "dosarul Colectiv". Primarul Sectorului 5 a scapat temporar de condamnare datorita unei chichite legale gasite de judecatori