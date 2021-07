Oda primarului Piedone, scrisa de o pensionara din Sectorul 5: "Avem un primar destept, modest, cu mare talent / Care zilnic vine pe motocicleta fara garda de corp"

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, venit sa inaugureze un nou parc, a fost oprit de o femeie in varsta care a tinut neaparat sa ii recite o poezie in care a enumerat schimbarile aparut in zona: "Teren de baschet, volei sau alte sporturi / Au aparut frumos cu zgura pus pe jos / Si banci multe vopsite verde brotacel / Sa te simti acolo traind parca-n mister / Leagane si tobogane de diverse marimi / Au aparut in parcul nostru totul fiind divin".Batrana nu a ezitat insa sa il laude si pe edilul care o asculta: "Avem un primar destept, modest, cu mare talent / Care zilnic vine pe motocicleta fara garda de corp / Are numai haine simple si casca de resort/ Sa ne traiti si multa sanatata va dorim / Si alaturi oricat de greu noi vrem ca sa va fim".Piedone, vizibil stanjenit de oda inaltata patimas de femeie, i-a multumit acesteia. "Sarut mana. Sunt emotionat. Sa stiti ca ceea ce se intampla este o normalitate, nu este nimic altceva. A fost un sector adormit", a tinut sa puncteze primarul.