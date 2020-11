Primaria Sectorului 5 isi suspenda activitatea cu publicul pana pe 7 decembrie. Sedinta de CL se amana pentru 2 decembrie

"Vor lucra cu publicul doar angajati ai Directiei pentru Evidenta Persoanelor pentru eliberarea certificatelor de nastere sau deces , cu respectarea strica a normelor sanitare in vigoare. Mentionam ca se vor oficia si cununiile civile programate in aceasta perioada, dar intr-un cadru mult mai restrans (cel mult sase persoane). Starea Civila din cadrul Primariei Sectorului 5 are o intrare separata de restul cladirii. Angajatii care nu sunt confirmati cu noul coronavirus si care lucrau cu publicul vor veni la serviciu", se arata intr-un comunicat al institutiei.Conform sursei citate, toate spatiile din cladirea Primariei urmeaza sa fie dezinfectate de o firma specializata.Personalul care a intrat in contact direct cu angajatii infectati a fost testat si va ramane acasa pana la primirea rezultatului. Daca acesta va fi negativ, angajatii vor reveni la locul de munca, se mai arata in comunicat.Totodata, intrucat secretarul general al Primariei, dar si alti directori au fost confirmati cu noul coronavirus, sedinta de consiliu din data de 26 noiembrie se va amana pentru data de 2 decembrie, anunta autoritatea locala.