Primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, asteptat la instanta in dosarul Colectiv

Sentintele

Daune de 50 de milioane de euro

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat in 16 decembrie 2019, la opt ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv, decizia nefiind definitiva.Apelul in acest caz a inceput pe 18 septembrie, inaintea alegerilor locale. Instanta a stabilit urmatoarele termene de judecata in acest proces pe 30.septembrie - ora 14,00, 28 octombrie, 13 noiembrie si 25 noiembrie.La Sectorul 5, dupa numararea a 97,30% dintre voturi, Cristian Popescu Piedone are 28,08%, Daniel Florea PSD ) - 25,64%, iar Cristian Bacanu ( PNL USR PLUS) - 25,24%.In cazul Colectiv, cei trei patroni ai clubului Colectiv -- au primit cate 11 ani si 8 luni inchisoare pentru ucidere din culpa in forma agravanta, vatamare corporala din culpa in forma agravanta si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.- patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists - a fost condamnata la 12 ani si 8 luni de inchisoare cu executare. In acelasi dosar, pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise au primit 9 ani si 8 luni de inchisoare si, respectiv, 10 ani. De asemenea, Cristian Nita, director al firmei de artificii, a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.si, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti care au verificat clubul Colectiv fara a lua masurile legale in privinta respectarii normelor PSI, au fost condamnati la cate 9 ani si 2 luni de inchisoare., sefa Serviciului autorizari comerciale din Primarie, a primit 8 ani de inchisoare,, consilier superior - 7 ani,, referent superior - 3 ani de inchisoare cu suspendare. In cazul Ramonei Motoc, instanta a dispus prestarea a 90 de zile de munca in folosul comunitatii.De asemenea, persoanele condamnate au fost obligate sa plateasca, in solidar cu Primaria Sector 4 si ISU Bucuresti-Ilfov, daune morale si materiale de peste 50 de milioane de euro catre victimele incendiului din octombrie 2015.In general, suma medie stabilita de prima instanta pe care trebuie sa o primeasca fiecare parte civila este de 250.000 de euro, dar sunt parti civile care vor incasa 500.000 euro. Cele mai mari sume stabilite ca daune morale si materiale se ridica la 1.250.000 euro si 4,2 milioane lei.De asemenea, inculpatii, ISU si Primaria Sectorului 4 trebuie sa plateasca mai multor spitale din Bucuresti si din tara peste 8 milioane lei, reprezentand cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate si ranite.In motivarea deciziei de condamnare, publicata in martie 2020, judecatorul Mihai Balanescu de la Tribunalul Bucuresti sustinea ca tragedia de la clubul Colectiv este rezultatul unei activitati infractionale in lant, iar atitudinea inculpatilor nu rezida in lipsa unei educatii juridice, ci in lacomie, iresponsabilitate si ignoranta a legii.Judecatorul considera ca atitudinea unor inculpati din acest dosar, de impiedicare a aflarii adevarului despre ce s-a intamplat la Colectiv, "denota cinism, rea-credinta si lipsa de respect" fata de cei care au murit sau au fost raniti in incendiu