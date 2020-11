Primarul Sectorului 5 a solicitat Politiei locale sa duca persoanele fara adapost la centrele sociale

Astfel, in urma temperaturilor scazute inregistrate in ultimele zile, dar si a prognozei anuntata de meteorologi pentru zilele ce urmeaza, primarul Piedone a dispus de sambata, 28 noiembrie, identificarea si transportarea persoanelor fara adapost de pe raza Sectorului in centrele sociale ale DGASPC Sector 5, dar si in cele care apartin de Primaria Capitalei."Primarul Cristian-Victor Piedone Popescu a constatat ca, desi in Sectorul 5 sunt cele mai multe astfel de persoane fara adapost, locurile din centrele sociale sunt prea putine. O parte dintre persoanele identificate si transportate de Politia Locala au refuzat sa ramana in centrele sociale, in ciuda temperaturilor scazute inregistrate in seara zilei de 28.11.2020. Totodata, primarul Cristian-Victor Piedone Popescu a verificat si cum sunt ingrijiti copiii si oamenii strazii din Sectorul 5, ce hrana li se ofera, daca spatiile in care sunt cazati sunt curate si care sunt motivele pentru care anumite persoane fara adapost refuza sa ramana in centrele sociale", se arata intr-un comunicat transmis de PS5.Potrivit sursei citate, actiunile de identificare si transportare a persoanelor fara adapost la centrele sociale vor continua si in zilele urmatoare, cu atat mai mult cu cat meteorologii au anuntat ca la inceputul saptamanii in Bucuresti vor fi precipitatii sub forma de ninsoare.