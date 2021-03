Piedone apara decizia de a impune restrictii in Sectorul 5: "Dispozitia de reducere a programului unor agenti economici are la baza prevederi din Codul administrativ"

Restrictiile din Sectorul 5

Prefectul spune ca masura nu e legala

Intr-un document adresat Prefecturii Capitalei, Primaria Sectorului 5 mentioneaza ca, la nivelul acestei zone administrativ-teritoriale, a fost convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, care a adoptat masurile stabilite prin dispozitia primarului Cristian Popescu Piedone. Potrivit sursei citate, intervalul orar stabilit prin dispozitia primarului Sectorului 5 este in concordanta cu prevederile HG nr. 293/10 martie 2021 privind obligatia pentru agentii economici de a-si organiza activitatea intre orele 5,00 - 21,00. Intervalul 7,00 - 19,00 din dispozitia primarului se incadreaza in orarul stabilit de Guvern, explica Primaria Sectorului 5.Masurile stabilite prin dispozitia primarului Cristian Popescu Piedone se aplica agentilor economici, pietelor agroalimentare si locurilor de joaca de pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 5, in scopul evitarii masurii de carantinare a municipiului Bucuresti."Daca vor exista masuri contrare cu prezenta hotarare/dispozitie se vor respecta masurile dispuse de catre Comitetele ierarhic superioare (CMBSU, CNSU)", a mai transmis Primaria Sectorului 5 Prefecturii Capitalei.Autoritatea locala a precizat ca joi nu se vor aplica sanctiuni agentilor economici ce incalca dispozitia primarului, intrucat se va pune accentul pe informare si preventie. Ulterior, cei care nu se vor conforma vor fi sanctionati.Prefectul Alin Stoica a declarat ca este "nelegala" dispozitia primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, privind reducerea programului unor agenti economici si, ca urmare, nu ar trebui aplicata.Prefectura Capitalei i-a trimis primarului Sectorului 5 un document prin care ii cere sa revoce urgent aceasta dispozitie, amintind ca Guvernul a emis pe 10 martie hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand din 14 martie care prevede ca programul operatorilor economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise publice si/sau private este 5,00 - 21,00."Avand in vedere caracterul obligatoriu al actului administrativ cu caracter normativ sus mentionat, autoritatile administratiei publice nu pot stabili un alt program de desfasurare a activitatilor de catre operatorii economici decat cel aprobat la nivel central. (...) Totodata, va aducem la cunostinta ca, in contextul pandemic actual, toate componentele Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta isi desfasoara activitatea in sistem integrat si cu respectarea principiului operativitatii, conlucrarii active si subordonarii ierarhice", a transmis Prefectura.Dispozitia primarului Cristian Popescu Piedone stipuleaza ca programul mall-urilor, supermarketurilor, teraselor si altor agenti economici din Sectorul 5 va fi redus, de joi pana pe 11 aprilie, urmand sa functioneze, de luni pana vineri, intre orele 07,00 - 19,00, iar sambata si duminica in intervalul orar 07,00 - 15,00. Programul pietelor agroalimentare de pe raza Sectorului 5 se va modifica, urmand a fi deschise de luni pana vineri in intervalul orar 7,00 - 17,00, iar sambata si duminica intre 7,00 si 15,00. Locurile de joaca vor ramane deschise zilnic pana la ora 19,00, mai prevede dispozitia primarului Sectorului 5.