Piedone si-a platit libertatea: Un imobil si masini de epoca, garantii la DNA

Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone s-a prezentat, marti, la Directia Nationala Anticoruptie, pentru a depune garantii in contul cautiunii de 1,5 milioane de lei, in dosarul privind tragedia de la clubul Colectiv in care este cercetat.

Conform unor surse judiciare, Piedone a depus ca garantie un imobil si vehicule de epoca.

La mijlocul lunii decembrie, fostul edil a fost plasat sub control judiciar pe cautiune.

Piedone, sub control judiciar in dosarul #Colectiv: Trebuie sa plateasca o cautiune de 1,5 milioane de lei (Video)

Piedone era initial cercetat de DNA pentru abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiei de functionare pentru clubul Colectiv.

DNA: Piedone, acuzat si de abuz in serviciu si fals intelectual

Ulterior, procurorii l-au anuntat ca au extins urmarirea penala si au dispus punerea in miscare a actiunii penale in cazul sau pentru fals intelectual si abuz in serviciu.

