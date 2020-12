Cine sunt viceprimarii Sectorului 5. Ce averi au Constantin Melnic, vicepresedintele PSD Sector 5 si Mircea Nicolaidis, fost director DGASPC Sector 4

Pentru aceste functii au fost facute cele doua propuneri, fiecare dintre acestea primind votul tuturor celor prezenti in sala, anume cate 14 voturi "pentru" de la consilierii PSD si PPU-SL., vicepresedintele PSD Sector 5, a fost consilier local la Primaria Sectorului 5 si a obtinut un nou mandat la alegerile din toamna aceasta. Anul trecut, functia de consilier i-a adus 12.000 de lei. Venitul a fost completat de pensia in valoare de 34.800 de lei, banii din propria firma de consultanta, 16.404 lei si salariul de la Radiocomunicatii, unde este angajat pentru 67.786 de lei.Melnic are, impreuna cu sotia, un teren, o casa si un apartament, 10.000 de euro intr-un depozit bancar si datorii in valoare de 78.200 de lei.Constantin Melnic nu a publicat un CV in care sa treaca functiile ocupate de-a lungul timpului.a castigat si el un mandat de consilier local la alegerile din septembrie. In 2019, Nicolaidis a incasat un salariu de 60.000 de la Urban. El detine, impreuna cu sotia, un teren forestier si unul intravilan, doua spatii comerciale, o casa, un apartament si un autoturism. El mai are si o datorie de 24.000 de euro.In anul 2013, Nicolaidis era directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sector 4.Nici Mircea Nicolaidis nu a facut public un CV.